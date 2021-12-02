  • BIST 1.876,02
  • Altın 754.69964
  • Dolar 13.3733
  • Euro 15.1993
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan korkutan 'Omicron' açıklaması: Daha hızlı yayılacak ve aşısızları etkileyecek

» »
Prof. Dr. Yeşim Taşova, 'Omicron' adı verilen yeni varyantın daha hızlı yayılacağını ve özellikle aşı yaptırmayanları olumsuz etkileyeceğini söyledi. Taşova, "32 tane mutasyonu barındıran 'Omicron' varyantı, 'Delta' gibi bütün dünyada yayılacak...
Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan korkutan 'Omicron' açıklaması: Daha hızlı yayılacak ve aşısızları etkileyecek

Prof. Dr. Yeşim Taşova, 'Omicron' adı verilen yeni varyantın daha hızlı yayılacağını ve özellikle aşı yaptırmayanları olumsuz etkileyeceğini söyledi. Taşova, "32 tane mutasyonu barındıran 'Omicron' varyantı, 'Delta' gibi bütün dünyada yayılacak, ülkemize de gelecek." dedi. Taşova pandeminin 2022'de de devam edeceğini açıkladı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, 'Omicron' varyantı ile ilgili konuştu. Varyantın 32 mutasyon barındırdığını belirten Prof. Dr. Taşova, bu nedenle hem dünyada hem de Türkiye'de hızlı yayılacağını belirtti.
 

 

Bu varyanta karşı zengin ülkelerin yeni strateji geliştirmesi gerektiğini kaydeden Taşova, "Tekrar yatak sayılarımızı gözden geçirerek, yoğun bakım sayılarımızı artırma yoluna gidiyoruz. Bu bir salgın, bu da afet demektir. Afette de elimizdeki tek silah; aşıdır. Bu sadece Türkiye ile İngiltere'nin aşılanması ile olmaz. 

Bir varyant daha çıktı ve çıkmaya devam edecek. Varyantlar her zaman var zaten ancak 32 tane mutasyonu barındıran bu son varyant 'Omicron', Afrika'dan çıktı. Aşının en az olduğu yer.

Özellikle zengin ülkelerin aşılama yönünde bir strateji geliştirmesi gerekiyor çünkü bir sonraki varyant çok daha tehlikeli olabilir" diye konuştu. 

'Aşı etki ediyor, 3'üncü doz öneriliyor'

'Omicron' varyantının içinde barındırdığı mutasyonlar nedeniyle çok hızlı yayıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Taşova, "Muhtemelen ülkemize de gelecek ve 'Delta' gibi bu varyant da bütün dünyada yaygın olacaktır. Verilerin birikmesi gerekiyor ama şu an elimizdeki bilgilere göre çok ağır seyretmiyor. Belirtiler aynı, değişen bir şey yok. Önemlisi olan noktası; daha hızlı yayılıyor. Bu nedenle aşısızlar ya da antikor seviyesi düşenler, bundan daha fazla etkilenecektir. 'Omicron' varyantına aşılar etki ediyor. Pfizer aşısında 3'üncü doz olunursa daha koruyucu olacağına yönelik açıklama yaptı. Bunlar sevindirici, artı taraflar ama bir dahaki varyantın içine girecek mutasyonla daha ağır olup olmayacağı yönünde bir garantimiz yok. O yüzden sadece şehrimiz, ülkemiz değil bütün dünyanın hızlıca immün hale gelmesi, aşılanması gerekiyor" dedi. 

 

'Doz kuvvetlendirmesi yapmak zorundayız'

Bu varyanta karşı korunmak için yapılması gerekenleri sıralayan Prof. Dr. Taşova, "Türkiye genelindeki aşılama oranı biraz daha artmalı ve daha hızlı aşılanmak gerek çünkü artık aşı olanların da rapel aşıları gelecek. Bir doz kuvvetlendirmesi de yapmak zorundayız. Aşısız kişiler ne kadar fazla olursa virüs o kadar fazla miktarda ortada dolaşacak ve farklı varyantların gelme olasılığı da artacaktır. Tabi bu olasılığın içinde daha ağır seyreden hastalık olma ihtimali de olacaktır. Hiç kimseyi tehlikeye atmamak için herkesin aşılanması gerek. Ayrıca maske, mesafe ve hijyen kurallarına yönelik önemli oranda bir gevşeme var. İnsanlar bıkmış olabilir ancak pandemi devam ediyor. Bu hayatın bir gerçeği. Daha çok kolonya kullanıp, daha çok ellerimizi yıkayalım. Sık dokunulan alanları temizleyelim. Bulunduğumuz ortamı havalandıralım. Başından beri söylediğimiz bu uyarılara tekrar sıkı sıkıya bağlanmalıyız" diye konuştu. 

 

'Çocuklar daha uyumlu'

Yeni varyantın çocukları etkileyip etkilemeyeceği ile ilgili Taşova, "'Omicron'da yüzde 10 kadar, olgunun çocuklarda olduğu söyleniyor. Çocuklar belirtisiz geçirebiliyor ama virüsü yayabilirler. Eğer toplum bağışıklığı istiyorsak, yüzde 70-80 bağışıklık kazansın, diyoruz. Buna çocuklar da dahil. Çocuklara gerekli hijyen ortamı sağlandığında çok da güzel maskelerini de takıyorlar, ellerini de yıkıyorlar. Gördüğüm kadarıyla çocuklar erişkinlerden daha uyumlular. Çok kalabalık sınıfların olmaması, el dezenfektanlarının sınıf ve okul koridorları gibi gerekli her yerde olması, sınıfların yeterince temizlenmesi ve havalandırılması gibi birtakım imkanlar sağlandığında yüz yüze eğitimin önünde de bir engel yok" dedi. 

Pandeminin devam edeceğini vurgulayan Prof. Dr. Taşova, "Pandemide 2022'yi de göreceğiz. Belki 2022'nin sonuna doğru ama bütün bunları belirleyecek unsur toplumun hatta tüm dünyanın bağışıklanmış olmasıdır. Aşılanma oranı düşük olursa yeni çıkacak olan varyant bizim aşıları da boşa çıkarabilir. En büyük korkumuz o. Daha ağır seyreden bir hale dönebilir ya da virüs bu mutasyonlarla kendini tamamen yok edebilir. Daha hafif bir forma dönüşebilir. Önümüzdeki yıl da önlemleri almaya devam etmemiz gerekiyor. Ölüm oranlarının azaltılması için de aşı olunması gerektiğini tekrar vurguluyorum" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uğur Şahin: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok01 Aralık 2021 Çarşamba 09:47
  • KKTC'de 39 yaşında kadın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti30 Kasım 2021 Salı 22:19
  • BM'den uluslararası camiaya Covid-19 aşılarına eşit ve küresel ulaşımı sağlama çağrısı30 Kasım 2021 Salı 20:19
  • Şaşırtan karar! Aşı olmayanlara her ay 100 Euro ceza...30 Kasım 2021 Salı 19:35
  • Koronavirüse karşı sakız!30 Kasım 2021 Salı 18:05
  • Aşı merkezlerimize başvuran 12 yaş üzeri tüm vatandaşlara aşı yapılacak30 Kasım 2021 Salı 17:28
  • Yakın Doğu Üniversitesi: KKTC’de Omikron görülmedi. Delta varyantı yüzde 95’le hala baskın!30 Kasım 2021 Salı 16:30
  • Biontech ve Moderna yeni varyanta karşı kolları sıvadı30 Kasım 2021 Salı 15:36
  • Korona aşıları Omicron'a karşı etkisiz mi?30 Kasım 2021 Salı 14:51
  • İlaç Kullanırken Tüketilen Besinlere Dikkat29 Kasım 2021 Pazartesi 23:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti