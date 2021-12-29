  • BIST 1.895,46
  • Altın 724.92029
  • Dolar 12.6148
  • Euro 14.2961
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Prof Dr. Yiyit: Vakalar Artıyor, Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak

» »
Prof Dr. Yiyit: Vakalar Artıyor, Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak
Prof Dr. Yiyit: Vakalar Artıyor, Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak

Omicron varyantı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yayıldı, günlük vaka sayıları 26 binlere yükseldi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit'e göre Omicron varyantından korunmanın tek yolu maske, mesefe, aşı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kalabalık illerde görülen yeni vakaların yüzde 10’undan fazlası Omicron kaynaklı olduğunu söyledi. 1 Aralık'tan itibaren sekansı yapılarak sisteme girilen 3 bin 344 örnekten 42'si Omicron varyantı.

İstanbul'da 30, İzmir'de 6, Şırnak'ta 1, Diyarbakır'da 1, Kütahya'da 2, Isparta'da 2 Omicron vakası görüldü.

Varyantın Türkiye’deki yansımalarını Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit TRT Haber’e anlattı.

 “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

Prof. Dr. Yiyit, “Siz her akşam yayınlanan tabloda gidişatı izleyebiliyorsunuz. Son iki gündür vakalardaki yükselişi hepimiz görüyoruz. Son 1 haftayla kıyasladığımızda test pozitifliğinin arttığı gözlendi. Bu hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı anlamına geliyor. Bundan sonra daha yüksek pozitif vaka rakamları göreceğiz fakat bunun yatağa yansıması şu an da yok. Belki bir 10 gün sonra bu yansımaları görebiliriz” dedi.

Artışın devam edeceğini söyleyen Prof. Dr. Yiyit, Artan vaka uzun vadade artan yatış demek. Bunu engellemenin yolu ise maske ve mesafeye daha çok dikkat etmek. Aşıları tam yaptırmak. Şu anki durum ‘illaki aşı’ diyor. Aşıları ihmal etmeyelim” diye konuştu.

“'Delmicron' diye bir varyant yok”

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yiyit, Delmicron varyantı olduğu iddiasına şöyle yanıt verdi:

“Bu bir bilim adamının öngörüsü, şu anda tespit edilmiş yeni bir varyant yok. Yeni varyantları engellemenin yolu, bulaşıcılığı düşürmek. Özellikle Delta varyantında çok ciddi rakamlar gördüğümüzü unutmayalım."

“Aşı sayesinde sağlık sistemi işliyor”

Yoğun bakıma yatışların azalmasıyla insanların ameliyat olabildiğini hatırlatan Prof. Dr. Yiyit, “Aşı sayesinde sağlık sistemi, COVID-19 dışı hastaların kullanımına açılabildi. Ülkemiz çok iyi bir aşı imkanı sundu. Lütfen bunu değerlendirelim. Sağlık sistemini, kendimizi, ülkenin ekonomisini korumanın tek yolu aşıdan geçiyor" ifadelerine yer verdi.

Ülkemizdeki vakaların yüzde 10'u Omicron

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10’undan fazlası Omicron kaynaklı" dedi.

Bu varyantın hastaneye yatışlarda belirgin bir artışa sebep olmadığını ifade eden Koca, maske, mesafe kuralı ve aşıyla, salgın mücadelesinin süreceğini de sözlerine ekledi.

Omicron'da zirve İstanbul

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, COVID-19'un Omicron varyantının Avrupa'dan sonra Türkiye'de de özellikle kalabalık şehirlerde yayılmaya başladığını ifade etti.

1 Aralık'tan itibaren sekansı yapılarak sisteme girilen 3 bin 344 örnekten 42'sinin Omicron varyantı olduğunu açıklandı.

İstanbul'da 30, İzmir'de 6, Şırnak'ta 1, Diyarbakır'da 1, Kütahya'da 2, Isparta'da 2 Omicron vakası görüldü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TTB’den Bakanlığa: Turkovac’ın ‘Güvenli’ Ve ‘Etkili’ Raporu Var Mı?28 Aralık 2021 Salı 22:35
  • Omicron Varyantı Belirtileri Neler? Boğaz Ağrısı Ve Öksürük Omicron Belirtisi Mi?28 Aralık 2021 Salı 21:54
  • Uzmanlar Uyarıyor: Covid Aşısı Ve Botoksu Aynı Anda Yaptırmayın28 Aralık 2021 Salı 21:13
  • Rekor Vaka Sayısı Manşetlerde28 Aralık 2021 Salı 16:53
  • Almanlar aşı zorunluğunun getirilmesini istiyor28 Aralık 2021 Salı 14:01
  • Uzun Covid: 'Yaşayan ölü gibiyim, şifa bulmak için hastane hastane geziyorum'28 Aralık 2021 Salı 13:46
  • İngiltere'de araştırma: Ebeveynleri sigara içen gençlerin sigaraya başlama olasılığı 4 kat daha fazla28 Aralık 2021 Salı 13:46
  • Omicron'a karşı önlemler art arda geliyor28 Aralık 2021 Salı 12:28
  • Covid-19 aşıları hakkında doğru sanılan 8 yanlış!28 Aralık 2021 Salı 11:13
  • Almanya'da Koronavirüs Vaka Sayısı 7 Milyonu Aştı27 Aralık 2021 Pazartesi 23:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti