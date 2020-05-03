Prof. Ercüment Ovalı'dan ekibine koronavirüs bulaştı iddialarına yanıt

Prof. Ercüment Ovalı: Bana ve ekibimden birkaç kişiye Koronavirüs bulaştığı haberleri doğru değil

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisine yönelik çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisine ve ekibinden birkaç kişiye Koronavirüs bulaştığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Prof. Dr. Ovalı, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı öne sürülen bir paylaşıma dair haberlere açıklık getirdi.

Ovalı, Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı: