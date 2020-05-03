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Prof. Ercüment Ovalı'dan ekibine koronavirüs bulaştı iddialarına yanıt

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Prof. Ercüment Ovalı: Bana ve ekibimden birkaç kişiye Koronavirüs bulaştığı haberleri doğru değil
Prof. Ercüment Ovalı'dan ekibine koronavirüs bulaştı iddialarına yanıt

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisine yönelik çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisine ve ekibinden birkaç kişiye Koronavirüs bulaştığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Prof. Dr. Ovalı, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı öne sürülen bir paylaşıma dair haberlere açıklık getirdi. 

Ovalı, Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı: 

"Sosyal medyada adım kullanılarak açılan sahte hesaplardan yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bana ve ekibimden birkaç kişiye Covid virüsü bulaştığı ve tedavi altında olduğumuz haberleri doğru değildir. Bizler gayet iyiyiz ve aşı çalışmalarımız aynı hızla devam etmektedir."1588512044475-ekran-resmi-2020-05-03-16.png

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