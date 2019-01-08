  • BIST 89.634
  • Altın 225,628
  • Dolar 5,4653
  • Euro 6,2627
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Prof. Korkut Boratav: Liberallerimiz siyasi İslam'ın Türkiye halkının kültürel Müslümanlığına yabancı bir şey olduğunu anlamadı

»
"Siyasi İslam'ın Türkiye halkının kültürel Müslümanlığından ayrı olduğunu anlamadılar"
Prof. Korkut Boratav: Liberallerimiz siyasi İslam'ın Türkiye halkının kültürel Müslümanlığına yabancı bir şey olduğunu anlamadı

İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, Türkiye’deki liberallerin siyasal İslam’ı doğru okuyamadığı yorumunda bulundu. Liberallerin post-modern demokrasi yorumu ile bütün siyasi akımların aynı derecede saygın olduğunu ileri sürdüğünü kaydeden Boratav, “Bu toplumun bünyesinde var olduğu için siyasi İslam’ın siyasette de yer almasını; toplumun çoğunluğunu oluşturuyorsa kendi programıyla iktidar olmasını savundular. Ama, siyasi İslam’ın toplumun bünyesinde yer almadığını; Türkiye halkının kültürel Müslümanlığından ayrı, hatta ona yabancı bir şey olduğunu algılayamadılar” dedi.

tay.jpg

12 Mart, 12 Eylül darbelerinin ‘panzehiri’ olarak siyasi İslam’ın görüldüğünü kaydeden Boratav, “Birçok arkadaşımız siyasî İslam’ın bünyesindeki anti-demokratik özü kavrayamadı. Askeri faşizm karşıtlığı, İslamcı faşizme teslimiyete yol açtı” ifadesini kullandı.

hoca.jpg

"Burjuvazi, AKP’nin rejim değiştirme operasyonlarının her aşamasına destek verdi"

Cumhuriyet’ten Enver Aysever’e konuşan Boratav, Türkiye’de rejimin değiştiği tespitinde de bulunarak şunları söyledi:

"Ben İslamcı faşizm diyorum, geçiş son cumhurbaşkanlığı seçimiyle tamamlandı. Meclis bitti. Ama birçoğumuz rejimin değiştiğinin farkında değil; çünkü özgürlük alanlarının hepsini yok etmediler. Hâlâ bu tür 'aykırı' sohbetleri yayımlayan bir gazete var. İki üç muhalif TV kanalı ve gazete var. Zorla ayakta durduklarını da biliyoruz.

Burjuvazi ise, 'lümpen', kapkaççı, fırsatçı ve korkak olduğunu defalarca gösterdi. Mülkiyet haklarının ihlallerini dahi, 'bana dokunmayan yılan..' anlayışıyla sineye çekti. AKP’nin rejim değiştirme operasyonlarının her aşamasına açıkça ya da sessizce destek verdi. Bu özellikleriyle Türkiye burjuvazisi, yakın dostlarına, hatta kendisine dahi 'ihanet' etti. Hayalperest liberallerin ondan umduğu tarihsel görevi ifa etmiyor. Kapitalist bir toplumun egemen sınıfı olma iddiasını yitirmiş. İktidar, ihsan dağıtma ve cezalandırma yöntemlerini işadamlarına karşı pervasızca kullanıyor. Büyük sermaye de son tahlilde orta halli kapkaççıların yönettiği; yolsuzluğun zirveye çıktığı; yozlaşmış kapitalizmi sineye çekiyor. Bu rejimin kendisi için de yarattığı istikrarsızlık, güvensizlik tahammül sınırını aşarsa ne yapacak? Çoluk-çocuk, servet, sermaye, şirket olarak ülkeyi terk etme seçeneği yedektedir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eren Erdem hakkında tahliye kararına yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı07 Ocak 2019 Pazartesi 20:54
  • İskenderun'da camide aerobik yapılması tartışma yarattı07 Ocak 2019 Pazartesi 20:39
  • Çanakkale Boğazı'ndan Geçen Geminin Kaptanı Kamarasında Ölü Bulundu07 Ocak 2019 Pazartesi 20:30
  • Komünist başkan bu sefer Tunceli'den aday07 Ocak 2019 Pazartesi 18:55
  • Eşek saldırdı, hayatı kabusa döndü! Kimse evlenmiyor...07 Ocak 2019 Pazartesi 18:37
  • 2019 yılının ilk büyük ikramiyesini kazandı, borçlarını ödeyip ev aldı07 Ocak 2019 Pazartesi 18:30
  • Konya'da Üniversiteye çantasında sakladığı pompalı tüfek ile geldi.07 Ocak 2019 Pazartesi 18:08
  • Eski CHP'li vekil Eren Erdem'e tahliye07 Ocak 2019 Pazartesi 16:35
  • Metin Akpınar hakkında 'Hükümete karşı silahlı isyana tahrik' suçundan fezleke ©07 Ocak 2019 Pazartesi 15:58
  • Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesi olayında yeni gelişme: Kemik parçaları bulundu07 Ocak 2019 Pazartesi 15:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti