  • BIST 85.742
  • Altın 310,571
  • Dolar 6,5178
  • Euro 7,0808
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Prof. Müftüoğlu: Enfekte olan bazı hastalarda koku ve tat duyusu kaybı yaşanmış

»
Prof. Müftüoğlu: Enfekte olan bazı hastalarda koku ve tat duyusu kaybı yaşanmış
Prof. Müftüoğlu: Enfekte olan bazı hastalarda koku ve tat duyusu kaybı yaşanmış

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüsle ilgili olarak "Enfekte olan bazı hastalarda koku ve tat duyusu kaybı yaşanmış" açıklamasında bulundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile enfekte olan hastaların bazılarının tat ve koku duyusu kaybı yaşadığını, ishal şikâyetinin daha sık görüldüğünü belirterek dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. 

Müftüoğlu yazısında, "Alman virüs bilimi insanı Hendrik Streeck koronavirüs ile enfekte olanlarda koku ve tat duyusu kaybının beklenenden daha sık olduğunu belirlediklerini açıkladı. Bilim insanı Frankfurter Algeemeine gazetesine yaptığı açıklamada ishal şikâyetinin de beklenenden daha sık görülebileceğine işaret etti" ifadelerini kullandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ablasında koronavirüs tespit edilen vatandaş Bakan Koca’ya seslendi: Kardeşim karantina altında, biz de temas ettik, bizimle ilgilenen yok18 Mart 2020 Çarşamba 18:34
  • Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları yolcu giriş çıkışlarına kapatıldı18 Mart 2020 Çarşamba 18:27
  • Türkiye'de Üniversiteler 23 Mart’ta dijital eğitime geçiyor18 Mart 2020 Çarşamba 18:18
  • Fırsatçılara isyan: 400 kiloluk kolonyayı bedava dağıttı18 Mart 2020 Çarşamba 18:17
  • TC Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarını kapatılıyor18 Mart 2020 Çarşamba 18:14
  • Umreden döndükten sonra çarşıya çıkan bir kişi yakalandı18 Mart 2020 Çarşamba 17:30
  • Erdoğan, Eyüp Sabri Tuncer'in sahibini aradı18 Mart 2020 Çarşamba 17:22
  • İmam, cemaate namazı kıldırmayacağını söyleyince arbede çıktı (video)18 Mart 2020 Çarşamba 17:20
  • TC Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi: Singapur olma şansımızı kaybettik, tüm enerjimizi İtalya olmamaya harc18 Mart 2020 Çarşamba 17:12
  • YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerde uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlayacak18 Mart 2020 Çarşamba 10:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti