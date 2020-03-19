Prof. Müftüoğlu: Enfekte olan bazı hastalarda koku ve tat duyusu kaybı yaşanmış

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüsle ilgili olarak "Enfekte olan bazı hastalarda koku ve tat duyusu kaybı yaşanmış" açıklamasında bulundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile enfekte olan hastaların bazılarının tat ve koku duyusu kaybı yaşadığını, ishal şikâyetinin daha sık görüldüğünü belirterek dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Müftüoğlu yazısında, "Alman virüs bilimi insanı Hendrik Streeck koronavirüs ile enfekte olanlarda koku ve tat duyusu kaybının beklenenden daha sık olduğunu belirlediklerini açıkladı. Bilim insanı Frankfurter Algeemeine gazetesine yaptığı açıklamada ishal şikâyetinin de beklenenden daha sık görülebileceğine işaret etti" ifadelerini kullandı.