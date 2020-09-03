Prof. Müftüoğlu: "Hızla ve ciddi bir şekilde toparlanmalıyız; yoksa bu kışı farklı yaşayabiliriz"

İç hastalıkları uzmanı Prof. Osman Müftüoğlu, koronavirüs vaka sayılarındaki artışın sebebinin test sayısındaki artış olmadığını, daha net ve açık nedenlerden kaynaklandığını ifade etti.

“Rehavetimiz tavan yapmıştır. Dikkatimiz dağılmıştır. Virüsün etkisini kaybettiği şeklindeki yanlış bilgiler özgüvenimizi patlatmıştır. Çok daha önemlisi, toplu aktivitelere (sünnet, nişan, nikâh, cenazeler, taziyeler) izin verilmesi vaka sayılarında bugünkü patlamaların bir numaralı sebebi haline gelmiştir” diyen Müftüoğlu, “Okulların açılması bu sayıları daha da arttıracaktır” ifadelerini kullandı.

“Bana göre bu rakamlar sadece izlenmek, yalnızca bilgilenmek ve bilgilendirmek için kullanılamaz. Asla ve asla yok hükmünde de sayılamaz” diyen Müftüoğlu Hürriyet’teki yazısına şöyle devam etti: