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Prof. Müftüoğlu: "Hızla ve ciddi bir şekilde toparlanmalıyız; yoksa bu kışı farklı yaşayabiliriz"

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Prof. Müftüoğlu: "Hızla ve ciddi bir şekilde toparlanmalıyız; yoksa bu kışı farklı yaşayabiliriz"
Prof. Müftüoğlu: "Hızla ve ciddi bir şekilde toparlanmalıyız; yoksa bu kışı farklı yaşayabiliriz"

İç hastalıkları uzmanı Prof. Osman Müftüoğlu, koronavirüs vaka sayılarındaki artışın sebebinin test sayısındaki artış olmadığını, daha net ve açık nedenlerden kaynaklandığını ifade etti.

“Rehavetimiz tavan yapmıştır. Dikkatimiz dağılmıştır. Virüsün etkisini kaybettiği şeklindeki yanlış bilgiler özgüvenimizi patlatmıştır. Çok daha önemlisi, toplu aktivitelere (sünnet, nişan, nikâh, cenazeler, taziyeler) izin verilmesi vaka sayılarında bugünkü patlamaların bir numaralı sebebi haline gelmiştir” diyen Müftüoğlu, “Okulların açılması bu sayıları daha da arttıracaktır” ifadelerini kullandı.

“Bana göre bu rakamlar sadece izlenmek, yalnızca bilgilenmek ve bilgilendirmek için kullanılamaz. Asla ve asla yok hükmünde de sayılamaz” diyen Müftüoğlu Hürriyet’teki yazısına şöyle devam etti:

Evet, acil bir durum yok. Başlangıçtaki olağanüstü önlemlere yeniden dönme noktasında olduğumuz da söylenemez. Ama ne yapıp etmeli, hızla ve ciddi bir şekilde yeniden derlenip toparlanmalıyız. Yoksa emin olun bu kışı farklı yaşayabiliriz. Hemen tedbir almazsak, hatalarımızı tekrarlamaktan vazgeçip yeni, farklı ve etkili stratejilere odaklanmazsak işimiz gerçekten zorlaşacaktır. Ve belki de işte o zaman başlangıçtaki olağanüstü önlemlere yeniden dönmek zorunda kalabileceğiz.

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