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Prof. Naci Görür'den 'Marmara depremi' açıklaması

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Prof. Naci Görür, "Marmara'da deprem olasılıkla Kumburgaz kolunda ve minimum 7,2 büyüklüğünde olacak" dedi.
Prof. Naci Görür'den 'Marmara depremi' açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden Marmara Denizi'nde olması beklenen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Görür, "Gölcük ve Düzce depremleriyle Marmara'nın altındaki kabuk aşırı yüklendi. Marmara'da deprem olasılıkla Kumburgaz kolunda ve minimum 7,2 büyüklüğünde olacak" dedi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Görür, şu ifadeleri kullandı:

"KAF (Kuzey Anadolu Fayı) ve DAF (Doğu Anadolu Fayı) ülkemizde deprem üreten en önemli iki fay zonudur. Bu faylar boyunca yer alan yerleşim alanları zaman zaman büyük depremlere maruz kalırlar.

KAF 20. yy. çok sayıda deprem üreterek enerjisini boşaltmıştır. Bu depremler 1939 Erzincan, 1942 Niksar-Erbaa, 1943 Tosya-Ladik, 1944 Bolu-Gerede, 1957 Bolu-Abant, 1967 Adapazarı-Mudurnu, 1999 Gölcük ve Düzce depremleridir.

Bu depremler ve burada saymadığım diğer bazı depremler sonucu 100 binden fazla insanımız kaybedildi maalesef.

Depremlerin yerlerine dikkat ederseniz 1939-1999 deprem zinciri Doğudan başlamış Batıya kayarak İstanbul'un kapısına dayanmıştır.

KAF'ın depremleri doğudan batıya taşıma alışkanlığı vardır. En son deprem Gölcük'deydi şimdi hedef Marmara Denizi.

Gölcük ve Düzce depremleriyle Marmara'nın altındaki kabuk aşırı yüklendi. 1999 yılından itibaren her an olmak kaydıyla bu kabuk 30 yıl içinde kırılacak (5-10 sene önce veya sonra olabilir).

"lk 20 sene içerisinde olmadığına göre son 10 yıllık periyotta deprem olma olasılığı yüzde 50'den fazlaya çıktı.

Marmara'da deprem olasılıkla Kumburgaz kolunda ve minimum 7.2 büyüklüğünde olacak."

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