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Prof. Şengör organ bağışına karşı: Elin dangalağını yaşatmanın anlamı yok

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Prof. Dr. Celal Şengör, organ bağışı taraftarı olmadığını belirterek, "Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok" ifadesini kullandı.
Prof. Şengör organ bağışına karşı: Elin dangalağını yaşatmanın anlamı yok

Halk TV'de yayınlanan Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Şimdiki Zaman' adlı programına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör, organ bağışına karşı olduğunu söyledi.

Kendisine organlarını bağışlayıp, bağışlamayacağını sorduklarını anlatan Şengör, "Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar" diye konuştu.

 

Oda TV'nin aktardığı habere göre, insanların gömülmeye çok meraklı olduğunu, tarihte iz bırakmış kişilerin mezarlarının nerede olduğunun dahi bilinmediğini hatırlatan Şengör, "Yahu kardeşim gömüleceksin de ne olacak, kaybolacaksın" dedi.

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