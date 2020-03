Prof. Turgay Avcı da DAÜ Rektörlüğüne adaylığını açıkladı, aday sayısı 4 oldu

DAÜ Rektörün istifası ile boşalan makam için bugün eski Dışişleri Bakanı Turgay Avcı'da aday olduğunu açıkladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi hem burada emek veren bizlere ve ailelerimize, hem Gazimağusa kentine hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne son derece hayati kazanımlar sağlamış güzide bir kurumumuzdur.

Zaman zaman şahlanmış altın çağlarını geçirmiş, zaman zaman ise sarsılmış ve sıkıntılı dönemlere doğru seyir almıştır. Maalesef gelinen süreçde, mali ve yönetimsel sıkıntıların olduğu, üniversitemiz ve ilgili kurumlar ile ilişkilerin iyi yürütülemediği, öğrenci sayılarımızda çeşitli nedenlerle azalmanın olduğu, kaynakların ve desteklerin çok azaldığı bir süreci birlikte yaşıyoruz.

Bir üniversitenin yücelmesi, gerek öğrenci sayısı bağlamında ekonomik, gerek akademik çalışmalarla kendinde söz ettirmesi, gerekse yönetsel anlamda verimlilik için gereken adımların neler olduğunu aslında hepimiz biliyoruz.

Sorunların teşhisi konusunda uzun süredir konuştuğum her öğretim üyesi meslektaşım, her öğretim görevlisi arkadaşım ve her emekçi kardeşim farklı farklı dönemleri anımsatarak neler yapılması gerektiğini ve nelerden kaçınılması gerektiğini biliyor.

Bu süreç ayrıca benim için bildiklerimi, projelerimi ve eylem planımı teyit etmek bakımından da son derece yararlı oldu. Bu noktada Üniversitemizin seyrini eğitim, öğretim, kalite,markalaşma, kaynakların artırılması konularında en üst seviyeye taşımak ve kurumumuzu, kentimizi hatta ülkemizi korumak ve kollamak için bizlere çok önemli görevler düşüyor.

Kırk yıldır biz çalışanlarına hayat veren üniversitemize, bir nevi borcumuzu ödeyerek sahip çıkma artık bir zorunluluk ve sorumluluk haline geldi.

DAÜ her zaman kadirşinas olmuştur ve hak ettiği yönetimlerle kendisine ne kadar iyi bakıldıysa, DAÜ’nün ailesine o kadar iyi baktığını o altın günleri yaşayanlar iyi bilir. Bu sorumluluk ve zorunluluk perspektifi içerisinde sizlerden aldığım destekle Üniversitemiz Rektörlüğü görevin aday olmaya karar verdim.

Üniversitemizde İşletme Bölüm Başkan Yardımcılığı, Turizm Yüksekokulu Müdürlüğü, Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunduğum dönemlerde ve devlet yönetiminde Milletvekili, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak bulunduğum görevler nedeniyle edindiğim deneyimlere ve süreç içerisinde biriktirdiğim uluslararası akademik, siyasi ve üst düzey kişisel ilişkileri Doğu Akdeniz Üniversitesi Ailesi’nin çok iyi yetişmiş çalışanlarının birikimleri ile harmanlayarak kurumsal faydaya dönüştürmenin, benim için bir sorumluluk ve görev olduğunun bilincindeyim.

Şimdi sizlerden ricam, Üniversitemiz için, siyaset sarmalının dışında, ideoloji kıskacının ötesinde, ben değil, ‘bi vurgusu yaparak rasyonel bir bakış açısı ile, DAÜ’ye bir daha iyice bakmanızdır.

Yapılması gereken ve yapmakt kaçınılacak şeyleri benim gibi sizler de biliyorsunuz. Daha çok uluslararası bağlantı kurmak, DAÜ’de markalaşm ve aidiyeti en üst düzeye çıkarmak, akademik kaliteyi dünya ile yarışır hale getirmek,öğrenci akışını ve memnuniyetini artırmak ve emek veren herkesi tedirginlikten kurtaracak bir üniversite ortamını yeniden tesis etmek.

Tüm bunları doğru ve bütünsel bir yaklaşımla, birlik içinde başaracağımıza yürekten inanıyorum. Değerli dostlar.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü görevine seçilip atanmam durumunda tüm çalışanlarımızın birikimlerine değer vererek, katılımcı bir anlayışla, adil ve sorunların çözümüne yönelik görev yapacağımı ve görev süremin 30 ayında, hiçbir çalışanın özlük hakkını, hiçbir suretle geriletmeden Denk Bütçe oluşturacağımı taahhüt ediyorum. Bu süre sonunda bu taahhüdümün yerine gelmemesi durumunda ise aynı gün görevimden istifa edeceğimin sözünü buradan veriyorum.

Göreve gelmem halinde, aktif siyasete yeniden dönmeyeceğimi ve milletvekili adayı olmayacağımı da buradan bildirmek isterim.

Tüm adaylara başarılar diliyor, bütün bu ifade ettiklerim çerçevesinde samimiyetle ve üniversitemizi hak ettiği başarılara taşımak arzusuyla DAÜ Rektörlüğü seçiminde destek ve güveninizi, kendim için değil, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve DAÜ ailesi için istiyorum.

Sevgi ve Saygılarımla

Prof.Dr.Turgay Avcı