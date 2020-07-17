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Prof. Unutmaz: Covid-19'a karşı çok etkili yeni antikorlar geliştirildi

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ABD'de görev yapan Prof. Derya Unutmaz, korona virüsüne karşı yapılan bir çalışma hakkında verdiği bilgide, Covid-19'a karşı çok etkili yeni antikorlar geliştirildiğini söyledi.
Prof. Unutmaz: Covid-19'a karşı çok etkili yeni antikorlar geliştirildi

ABD’deki The Jackson Laboratory’de görev yapan bağışıklık uzmanı Prof. Derya Unutmaz, Vanderbilt Üniversitesi’nde görev yapan Dr. James Crowe ve ekibinin korona virüsüne karşı çok etkili sentetik yeni antikor (akıllı füzeler) geliştirdiği bilgisini verdi.

Prof. Unutmaz, bu antikorların, korona virüsü verilen fare ve maymunları tamamen koruduğunu söyledi.

Prof. Derya Unutmaz, konuyla ilgili Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Korona cephesinden çok iyi bir haber, Vanderbilt Üniversitesinde, benim de yakın arkadaşım olan, Dr. Crowe ve ekibi koronaya karşı çok etkili sentetik yeni antikor (akıllı füzeler) geliştirdi. Bunlar korona virüsü verilen fare ve maymunları tamamen korudu.”

Prof. Unutmaz, paylaşımına gelen yorumlara verdiği bir yanıtta ise “Uzun vadede aşıya muhtacız her halükarda ama çok zaman kazanırız insanlar ölmekten kurtulur,” diyerek, korona virüsü için aşının gerekli olduğu vurgusunu yaptı.

Unutmaz, bu çalışmanın ne kadar sürede somutlaşacağı sorusuna ise “3-4 ay daha sürer insan deneme sonuçları, yıl sonuna kadar tedavide ve aşı geliştirmede çok ilerleyeceğimizi düşünüyorum,” yanıtını verdi.

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