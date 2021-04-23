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Profesör antikoru düşük çıkanları rahatlattı

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Covid-19 aşısı vurulanlar birçok kişi bağışıklık seviyesini ölçmek amacıyla antikor testi de yaptırıyor. Bazılarıysa aşıya rağmen antikor seviyesi düşük çıkınca virüsten korunamayacağı yönünde endişeye kapılıyor.
Profesör antikoru düşük çıkanları rahatlattı

Üsküdar Üniversitesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, Covid-19 aşısı sonrası antikor seviyesini düşük bulanların endişelenmemesi gerektiğini belirterek, “T hücreleri virüse bir kez savunma geliştirdikten sonra çok uzun yıllar savaşabiliyor; SARS’ta gördük” dedi.

Covid-19 aşısı vurulanlar birçok kişi bağışıklık seviyesini ölçmek amacıyla antikor testi de yaptırıyor. Bazılarıysa aşıya rağmen antikor seviyesi düşük çıkınca virüsten korunamayacağı yönünde endişeye kapılıyor.

Prof. Dr. Sönmez, Twitter’daki paylaşımlarında “Antikor miktarım çok düşük çıktı, Covid-19’ a karşı hiç koruma olmadığı anlamına mı gelir? Ya yeni varyantlar” sorularını yanıtladı.

Virüsten korunma mekanizmasının antikordan ibaret olmadığını ifade eden Sönmez, “Bağışıklık sistemimiz oldukça kompleks yapıda ve sadece antikorlardan oluşmaz. İşte iyi haber burada” dedi.

Antikor miktarının sık sık ölçtürülmemesi gerektiğini ifade eden Profesör şunları kaydetti:

“Varyantlarla ilgili her gün yeni bir haber duyuyoruz, bazı mutasyonların antikorlardan kaçıyor olması endişeye sevk ediyor insanları. Aşı sonrası bağışıklık sistemimiz varyantlara karşı güçlü bir cevap vermese de, işin bir de hücresel bağışıklık cephesi var.

Hücresel bağışıklık da çok önemli. Bu yapının en önemli yapı taşlarından biri T hücreleridir, enfeksiyonu önlemekte çok önemlidir. Covid aşıları sadece antikor değil, T hücrelerinin üretimini de teşvik eder.

’52 parçayı tanıdı’

T hücreleri virüsü karşılayan ilk savunma hattıdır ve birçok parçasını tanır (Bir çalışmada virüsün 52 parçasını tanıdığı belirtilmekte).

Mutasyonlar olsa bile T hücreleri virüsü saptayıp harekete geçebilir. Yani bağışıklık tepkisi karmaşık, geniş ve güçlü tepkilere sahip.

Bu T hücrelerini, basit kan tahlilleri ile saptamak güç. Ancak özel incelemelerde, oldukça heyecan verici sonuçlar var.

Bir araştırmada, aşı olanlarda güçlü T hücresi yanıtı geliştiği saptandı. Yine iki ayrı çalışmada T hücrelerinin varyantlardan etkilenmediği gösterildi.

T hücreleri her zaman hastalıktan korumayabilir, ama kötüleşmenizi ve hastalığın ağır geçmesini engelleyebilir.

‘Sık sık ölçtürmeyin’

En güzeli de, T hücresi bağışıklığının ne kadar sürdüğü; oldukça uzun sürüyor.

2003 yılındaki SARS salgınında enfekte olanların tahlilinde, T hücresi bağışıklığının hala devam ettiği saptandı(17 yıl). Kızamıkçık aşısı olanlarda da 34 yıl devam ettiği gösterilmiş.

Covid-19 da T hücresi bağışıklığının ömrü henüz net olmasa da, uzun süreceği düşünülüyor.

Artık sadece antikor miktarını sık sık ölçtürüp anksiyete yaşamayalım, bağışıklık sistemimize güvenelim.”

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