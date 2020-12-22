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Profesör Ceyhan: Bu, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı olabilir

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Profesör Ceyhan: Bu, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı olabilir
Profesör Ceyhan: Bu, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı olabilir

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan corona virüsünün geçirdiği mutasyona dair değerlendirmede bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda henüz telaşlanacak bir şey olmadığını belirtti.

Ceyhan şu ifadeleri kullandı: “Birkaç gündür herkes İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutant coronavirus’la (B.1.1.7) ilgili telaş içerisinde. Henüz karamsarlık için bir neden yok.

Çünkü;

*Bulaşıcılığın yüzde 70 arttığı bulgusu şimdilik sadece bir modelleme sonucu. Henüz gerçekten daha bulaştırıcı olduğu bile laboratuvar ve klinik verilerle doğrulanmış değil.

*Ülkelerin önlem alması doğal, çünkü virüsün özellikleri tam anlaşılıncaya kadar, yani daha bulaştırıcı ve ağır hastalığa neden olmadığı belli oluncaya kadar yayılması önlenmelidir.

*Bu mutasyon eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir. Çünkü o mutasyonda virüsün daha bulaşıcı, ancak zararsız hale gelmesini bekliyoruz. Yani ilk değişiklik gerçekleşmiş olabilir.

*Ancak istemediğimiz yönde bir mutasyon olursa, zorunlu olarak virüsün yayılmamasına gayret edeceğiz. Sonuç olarak henüz telaşlanacak bir noktada değiliz. Her zamanki gibi dikkatli olmalıyız.”

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