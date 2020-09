Profesör Ceyhan: ‘Corona’nın sona ermesi için en büyük olasılık mutasyon

‘Çok sık mutasyona uğruyor’

Ceyhan, toplumsal bağışıklık ve aşı çalışmalarına ek olarak, salgının etkisini kaybetmesini sağlayacak bir diğer ihtimalin de mutasyon olduğunu belirtti.

Virüsün mutasyona uğrayarak sona ermesinin ‘en büyük olasılık’ olduğunu ifade eden profesör, şu değerlendirmelerde bulundu: “Geri sadece mutasyon ihtimali kalıyor ki bunların içinde en büyük olasılık mutasyon. Çünkü 20’nci yüzyılın başından itibaren olan salgınlara baktığımızda genellikle bir mutasyonla iki yıldan önce bitmişler. O yüzden her gün takip ediyoruz, bu virüs çok sık mutasyona uğruyor ama henüz virüsün davranışını değiştirecek mutasyon olmadı. Her an olabilir, bekliyoruz. Böyle bir şey gerçekleşmezse evet, bu sonbaharı ve kışı da yine salgınla uğraşarak geçireceğiz gibi görünüyor.”

‘215 bin kişi belirtisiz’

Profesör, hastalığı belirtisiz geçiren vakalara da değinerek Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı araştırmaya göre, bu şekilde hastalığı geçirenlerin oranının 10 binde 26 olarak tespit edildiğini söyledi.

Bunun nüfusa oranlanması halinde yaklaşık 215 bin kişinin hastalığı belirtisiz geçirdiğine dikkat çeken Ceyhan, şu ifadelere kullandı: “Şu anda Türkiye’nin sorunu bu, özellikle kendileri belirtisiz ya da az belirtili olduğu için farkına varılmayan ancak ortalıkta dolaşan insanlar.”