Profesör, Görev Yaptığı Üniversitenin Misafirhanesinde Ölü Bulundu

Tuzla'daki özel bir üniversinin tıp fakültesinde dekan yardımcılığı yapan Prof.Dr. Yıldır Atakurt, üniversitenin misafirhanesinde ölü bulundu.
Prof.Dr. Yıldır Atakurt (75) görev yaptığı üniversitenin misafirhanesinde ölü bulundu.
MİSAFİRHANEDE ÖLÜ BULUNDU
Tuzla'daki özel bir üniversinin tıp fakültesinde dekan yardımcılığı yapan Prof.Dr. Yıldır Atakurt aynı zamanda üniversitenin misafirhanesinde kalıyordu. Kendisinden haber alınamayınca Atakurt'un kaldığı odaya girildi. Atakurt'un yerde hareketsiz yattığını gören üniversite görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
PROFESÖRÜN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI
Üniversitenin sağlık görevlilerince yapılan ilk kontrollerde Atakurt'un öldüğü belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Yıldır Atakurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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