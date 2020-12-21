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Profesör: Mutasyonlar aşı çalışmalarında ciddi bir sıkıntı oluşturmaz

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Profesör: Mutasyonlar aşı çalışmalarında ciddi bir sıkıntı oluşturmaz
Profesör: Mutasyonlar aşı çalışmalarında ciddi bir sıkıntı oluşturmaz

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Britanya’da corona virüsünün mutasyona uğramasının aşı çalışmalarını etkilemesini beklemediğini söyledi.

Oğuztürk, “Tam mutasyona uğraması aşı çalışmalarında bir sıkıntıya yol açabilir. Ama şu ana kadarki mutasyonlar virüsün ana yapısında bir değişiklik olmadığı için çok da ciddi bir sıkıntı oluşturabilecek durumda değil” dedi.

Covid 19 aşı çalışmalarında dünyada önemli bir mesafe kat edildiğini belirten Prof. Dr. Oğuztürk şöyle konuştu: “Bu virüsün gen dizilimi hakkında veriler oldukça sağlam şekilde açığa çıkarılmış durumda. Olası mutasyonların farklı bir suça sebebiyet vermesi durumunda bu suça ait yeni aşıların çok kısa zaman aralığında tekrar vatandaşların hizmetine sunulabilir.”

‘Daha kötü sürece gireceğiz’ yorumu gerçekçi olmaz

Virüsün mutasyona uğraması konusunda iki parametre ile ilgili net bir verinin henüz açıklanmadığını belirten Prof. Dr. Oğuztürk şunları söyledi: “Deniliyor ki, ‘Bu virüs yüzde 70 oranında daha fazla bulaştırıcılığa sahip’. Ama mutasyonlar aşı çalışmalarında, tedavi veya herhangi bir şekilde takipte bizi sıkıntıya sokabilecek sürece sebebiyet verebilir mi, bu konuda net bir veri söz konusu değil. Mutasyonları şu şekilde değerlendirebiliriz; iyi yönde de bir değişiklik söz konusu olabilir, kötü yönde de olabilir. Corona virüsü bir RNA virüsü. Özelliği noktasal mutasyonların çok sık olarak gerçekleştiği bir virüs grubundan olması. 4 bine yakın mutasyonun şu an itibarıyla araştırılıp açığa çıkarıldığı ifade ediliyor. Bu anlamda, bu virüsün mutasyona uğraması ile ‘Kesinlikle biz daha kötü bir sürece gireceğiz‘ şeklinde bir yorumlama yapılması gerçekçi olamaz.

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