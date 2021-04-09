Profesör ‘normalleşme’ için tarih verdi

DHA’ya konuşan profesör, aşılama çalışmalarının ağustos ayında hedeflenen düzeye ulaşacağını, havaların ısınmasıyla eylül ayının Türkiye için normalleşmenin başlayacağı ay olacağını dile getirdi.

Enginyurt, Covid-19’un üst yolu enfeksiyonu şeklinde başlayan bir hastalık olduğunu, viral özelliği nedeniyle havaların ısınmasıyla beraber çoğlamasının azaldığını savundu.

Prof. Dr. Özgür Enginyurt, şöyle devam etti: “Şu anda nisan ayındayız. Mayıs ve haziran ayında havaların ısınmasıyla beraber tüm Türkiye’de virüsün replikasyonu azalacaktır. Geçen sene de aynı durumu yaşadık ama geçen sene elimizde sadece üç silahımız vardı: Maske, mesafe, hijyen. Şimdi elimizde bir de aşımız var. Aşılama çalışmaları ağustos ayına kadar, haziran ve temmuz ayında toplumda hedeflediğimiz düzeye ulaşacak ve antikor düzeyleri de istediğimiz düzeye ulaşacak. Havaların ısınmasının rolüyle beraber eylül ayına temiz bir şekilde gireceğiz. Yani eylül ayı bizim için normalleşmenin başladığı ay olacak.”

Profesör, vaka sayılarını düşürebilmek için ramazan ayında genel ya da yerel kapanmanın yerinde olacağını aktardı.