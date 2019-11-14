  • BIST 103.781
  • Altın 271,873
  • Dolar 5,7505
  • Euro 6,3344
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Profesör: Sigaradan kurtulduktan 20 dakika sonra kanser riski süratle azalmaya başlar

» »
Profesör: Sigaradan kurtulduktan 20 dakika sonra kanser riski süratle azalmaya başlar
Profesör: Sigaradan kurtulduktan 20 dakika sonra kanser riski süratle azalmaya başlar

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, sigarayı bıraktıktan 15 yıl sonra akciğer kanseri riskinin hiç içmeyen biriyle aynı seviyeye geldiğini söyledi.

17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü nedeniyle yazılı açıklama yayınlayan Kılınç, Sağlık Bakanlığı verilerine göre geçen yıl dünyada 2 milyona yakın kişiye akciğer kanseri teşhisi konduğunu, 1,7 milyon hastanın hayatını kaybettiğini ifade etti.

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu üyesi de olan profesör, akciğer kanserinin yıllar boyunca belirli bir şikayet olmadan ‘sinsi’ bir şekilde ilerleyebildiğini, hastalık ilerleyince de geçmeyen öksürük, kan tükürme, halsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybının en sık görülen şikayetler olduğunu vurguladı.

Kılınç, sigara ve tütün mamülü içenlerin kanser olma riskinin, aynı yaş ve özelliklere sahip kişilere göre 30 kat daha fazla olduğunu aktararak bu oranın pasif içicilerde dört kat olduğunu kaydetti.

Profesörün verdiği bilgiye göre, akciğer kanseri hastalarının yüzde 90’ı aktif ya da pasif içici.

Kılınç, sigaranın bırakılması sonrası vücudun toparlama süresine dair de şu bilgileri verdi: “Akciğer kanserine yakalanmamak için yapılabilecek en önemli iş, sigaradan ve tütün ürünü kullanımından kurtulmaktır. Başka hiçbir yöntem sigaranın kanser riskini azaltmamaktadır. Sigaradan kurtulduktan 20 dakika sonra kanser riski de süratle azalmaya başlar. Hiç sigara içmeyen bir bireyle benzer risk durumuna gelebilmek için ise 15 yıl sigara kullanmamak gerekir. Dolayısıyla sigaradan ne kadar erken kurtulursak o hızla akciğer kanseri riskini azaltabiliriz. Sigara içme hastalığı tedavi edilebilir bir hastalıktır. Sağlık Bakanlığı’nın akredite ettiği sigaradan kurtulma polikliniklerine başvurarak yardım alabilirsiniz. Eğer pasif içici olarak dumana maruz kalıyorsanız temiz hava soluma hakkınıza sahip çıkmalısınız.”

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'deki elektronik sigara rahatsızlıklarının sebebi bulundu09 Kasım 2019 Cumartesi 16:40
  • Aşı reddi üniversite mezunlarında daha fazla (Çalışma)09 Kasım 2019 Cumartesi 16:32
  • Bunları yaparak gripten korunun09 Kasım 2019 Cumartesi 16:24
  • 'Yaşamak istiyorsan elimi sık': Antibiyotiğe dirençli bakteri nedeniyle komaya giren hasta virüsle kurtarıldı09 Kasım 2019 Cumartesi 16:22
  • İnternette hastalık aramayın08 Kasım 2019 Cuma 21:52
  • Ayak kokusu nasıl geçer?08 Kasım 2019 Cuma 21:45
  • Alzheimer'dan korunma yöntemleri08 Kasım 2019 Cuma 21:44
  • Bilim insanları, 20 yıl sonra ilk kez yeni bir HIV türü keşfetti07 Kasım 2019 Perşembe 19:37
  • Sağlık Bakanlığı’ndan organ bağışı kampanyası: Bugüne kadar 511 kişi bağışçı oldu07 Kasım 2019 Perşembe 12:09
  • Limonlu su zayıflatır mı? Limonlu su içmek için 8 neden06 Kasım 2019 Çarşamba 22:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti