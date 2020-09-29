  • BIST 1.124
  • Altın 474,917
  • Dolar 7,8327
  • Euro 9,1486
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAPilli:1593 test yapıldı, 6 pozitif vaka

Profesör: Sinir sistemi rahatsızlıkları ‘corona’ semptomları arasına girdi

» »
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Covid-19’la ilgili yeni nörolojik bulguların görüldüğünü belirterek uykusuzluk, beyin iltihabı ve menenjit gibi rahatsızlıkların hastalıkla ilişkilendirildiğini açıkladı.
Profesör: Sinir sistemi rahatsızlıkları ‘corona’ semptomları arasına girdi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Taşova, Covid-19 semptomlarıyla bazı nörolojik rahatsızlıkların ilişkilendirdiğini belirtti.

Taşova şöyle konuştu: “Corona virüs uykusuzluktan tutun da beyin iltihabı denilen ensefalit, menenjit gibi tablolarla da ilişkilendirildi. Guillain-Barre Sendromu denilen sinir sistemini tutan daha başka tablolarda vaka sunumları şeklinde görüldü. Fakat nörolojik tutulumları oldukça ciddi takip edilen bir tablo. Değişik deri döküntüleri ortaya çıkmaya başladı. Örneğin ‘Covid ayak baş parmağı’ denilen parmakta kızarıklık, şişlik görülmeye başladı. Bunlar vakanın çok görülüp, vakalara çok dikkatli konsantre olarak bakılmasıyla da tespit edilen bulgular oldu.” 

 

‘Umutluyum’

Aşı çalışmalarına da değinen Bilim Kurulu üyesi, güvenilir bir aşıda iyi bir antikor oluşturabilmesi için bu antikorların koruyucu seviyede uzun süre kalmasının önemli olduğunu ifade etti.

Taşova, şöyle devam etti: “Grip aşısını her yıl yenilemek zorunda kalıyoruz çünkü vücut yapısında önemli değişikliklere neden olacak mutasyonları oluşuyor. Bir önceki aşı diğerini tam anlamıyla kapsayamıyor. Bunda da öyle bir durumun olup olmayacağını zaman içerisinde göreceğiz. Ben aşı çalışmalarından umutluyum, çok güzel sonuçlar geliyor”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Uykusuzluk bulgusu da koronavirüsle ilişkilendirildi29 Eylül 2020 Salı 09:18
  • Panik Atak Durumunu Bilinçaltında Temizle29 Eylül 2020 Salı 09:11
  • Türk profesör koronanın en büyük dostunu açıkladı! Hepimizin evinde baş köşede29 Eylül 2020 Salı 08:52
  • Corona virüsü salgınında korkulan oldu: Ölüm sayısı 1 milyonu geçti29 Eylül 2020 Salı 08:51
  • Dağ sıçanı yiyen kadın yeni bir salgını patlattı!29 Eylül 2020 Salı 08:45
  • Meme kanseri ile ilgili doğru bilinen yanlışlar! Sütyen kanser yapar mı?28 Eylül 2020 Pazartesi 22:35
  • Kolesterolü düşürmeye yardımcı 10 gıda28 Eylül 2020 Pazartesi 22:18
  • Çağın bir diğer pandemisi28 Eylül 2020 Pazartesi 22:03
  • Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sivrisinek ısırığı nasıl geçer?28 Eylül 2020 Pazartesi 21:42
  • İstanbul’da gönüllü aşı çalışmaları başladı: ‘Çok sayıda sağlık çalışanı katılmak istiyor’28 Eylül 2020 Pazartesi 21:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti