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Profesör: Suriye’deki petrol sızıntısının Türkiye’ye gelme ihtimali yüksek

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İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin, “Mevcut petrol sızıntısının İskenderun ve Mersin Körfezi’ne girme ihtimali yüksektir” dedi.
Profesör: Suriye’deki petrol sızıntısının Türkiye’ye gelme ihtimali yüksek

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin, “Mevcut petrol sızıntısının İskenderun ve Mersin Körfezi’ne girme ihtimali yüksektir” dedi.

Suriye hükümeti geçtiğimiz salı günü, Baniyas termik santralindeki bir yakıt deposundan ‘kazara’ sızıntı olduğunu söyledi. Ertesi gün, devlete ait Sana haber ajansı, sızıntının yaklaşık 20 kilometre kuzeydeki Jableh kasabasına ulaştığını bildirdi.

Turan, Suriye’nin Banyas bölgesinde meydana gelen petrol sızıntısının Doğu Akdeniz’e yayıldığını söyledi.

Çarşamba-perşembe günlerinde 3 ila 5 şiddetinde güney batıda oluşacak rüzgarın deniz akıntısını etkileyeceğini savunan Turan şöyle konuştu: “Küçük Asya akıntısından dolayı petrol sızıntısının İskenderun Körfezi’ni, Yumurtalık-Karataş bölgesinde bulunan lagünleri ilk olarak etkileyeceği, daha sonra akıntı sistemiyle bunun İskenderun ve Dörtyol bölgelerine ulaşacağı görülmek ve tahmin edilmektedir. Deniz petlerinin yüzey petrol akıntılarının temizlenmesi için yeterince Körfezimizde ilgili makam ve kuruluşlarda olması çok önemlidir. Petrol sızıntısından oluşabilecek yangın ihtimaline karşı da gerekli birimlerin yeterli önlemleri alması elzemdir.”

AA’nın aktardığına göre Turan, şöyle devam etti: “Petrol akıntısının aynı Marmara’da müsilajda olduğu gibi belli bir zaman sonra dibe çökeceği aşikardır. Dibe çöktüğü zaman bu petrol sızıntısı dipte yaşayan ekosistemi tamamen öldürecektir. Besin zinciri de alt tabaka öldüğü zaman üst tabaka aç kalır.

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