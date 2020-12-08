Profesör: Türkiye’de Covid-19 nedeniyle ölenlerin yüzde 62’si erkek

AA’nın aktardığına göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ak, çalışmalarda erkeklerin Covid-19’dan daha fazla etkilendiği sonucuna ulaşıldığını ifade etti.

Ak risk faktörlerinin başında ileri yaş, bir ya da birden fazla hastalığın birlikte seyretmesinin geldiğini, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, kronik akciğer hastalıkları, kronik böbrek yetmezliği, obezite, kanser, immunsupresif durumlar, kronik karaciğer hastalığı ve sigara kullanımının hastalığın seyrini olumsuz etkilediğini belirtti.

En sık görülen semptomlar ateş ve öksürük olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu semptomları halsizlik, nefes darlığı izliyor. Daha az sıklıkta baş ağrısı, boğaz ağrısı, iştahsızlık, bulantı, ishal, koku ve tat alma duyusunda bozulma rapor ediliyor. Ağır olgular bilinç bulanıklığıyla gelebiliyor. Cilt lezyonları diğer viral enfeksiyonların bulgularına benzer olup özgül bir bulguya dair veriler henüz net değil. Semptomatik olgularda klinik tablonun ağırlık derecesi oldukça geniş. Hastalar karşımıza hafif semptomlarla gelebildiği gibi çoklu organ yetmezliği gibi oldukça ağır bir klinik tabloyla da gelebiliyor.”

Ağır seyirli hastalardaki süreci aktaran Ak, “Başlangıçta olmayan nefes darlığı, bir hafta ile 10 gün içinde hastalığın ilerlemesiyle solunum destek cihazı ihtiyacı doğuruyor. Hastalığın seyrinin kötüleşmesi durumu akciğerler yanında diğer organları da etkileyebiliyor” dedi.