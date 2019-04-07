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Profesöre tecavüz tutuklaması

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Profesöre tecavüz tutuklaması
Profesöre tecavüz tutuklaması

Ankara Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. H.B. ortaklarından olduğu hayvan hastanesinde nöbete kalan veterinere tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

Ankara Çayyolu’ndaki bir hayvan hastanesinin ortaklarından olan Ankara Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. H.B.’nin (53) hastanede nöbete kalan veteriner Ç.B.’ye (24) tecavüz ettiği iddia edildi. Mağdurun şikayeti üzerine mahkemeye çıkarılan H.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEHDİT İDDİASI

Prof. Dr. H.B. iddiaya göre, bir hayvan hastanesinde nöbetteki Ç.B.’yi darp ederek tecavüz etti. H.B. fenalaşan Ç.B.’yi sabah zorla kadın doğuma götürmeye çalıştı. Ç.B. gitmek istemeyince “Elimde fotoğrafların var. Ailene karşı kullanırım. Seni öldürürüm” diyerek tehdit etti. Mahkemedeki ifadesinde akşam nöbete kaldığını belirten Ç.B., H.B.’nin kliniğe geldiğini, kapıyı kilitleyerek “Birlikte yemek yiyelim” dediğini söyledi. Ç.B. yemek sırasında alkol alan H.B.’nin alkol teklifini reddettiğini belirtti. Ardından H.B.’nin saçlarından çekip, ağzına şişeyi sokarak içki içirdiğini söyleyen Ç.B. sonra kendisini zorla öpmeye çalıştığını ve darp ettiğini anlattı. Milliyet’ten Aykut Yılmaz’ın haberine göre; Ç.B. ifadesine şöyle devam etti:

'KAFAMI YERE VURDU'

“Zorla öptü. Kafamı sağa sola çevirirken gözüme darbe aldım. Yere düştüğümde hareket edemedim. Yerden kafamı kaldırarak 3-4 defa zemine vurdu. Gözümü açtığımda saat 01.30 idi. Odada o yoktu. Ortağı vardı. ‘Ne oldu abi bana’ dedim. ‘Aranızda bir şeyler yaşanmış. Birazcık kendine gel öyle konuşalım. Annen aramış, H. hoca açmış, hasta bakıyor demiş. Anneni ara içi rahatlasın’ dedi. Telefonumdan annemi aradı. Anneme ‘iyiyim’ diyerek telefonu kapattım. Sonra kustum. Tekrar bayıldım. Saat 07.30 gibi uyandığımda baş dönmesi ve gözümde bulanıklık vardı. Başım ve sırtım ağrıyordu.”

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