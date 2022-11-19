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Profesyonel askerin ölümünden sorumlu tutulan RMMO subayı Askerî Mahkeme’de yargılanacak

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Profesyonel askerin ölümünden sorumlu tutulan RMMO subayı Askerî Mahkeme’de yargılanacak
Profesyonel askerin ölümünden sorumlu tutulan RMMO subayı Askerî Mahkeme’de yargılanacak

Haziran 2022’de Baf-Lara deniz bölgesinde gerçekleştirilen askerî egzersiz sırasında helikopterden paraşütle atlayan ve denize düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki Panayitis Yanku isimli profesyonel askerin ölümünden sorumlu tutulan RMMO subayının Askerî Mahkeme’de yargılanacağı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Rum Hukuk Dairesi, İtalya’ya helikopterin üretici şirketine giderek kara kutu incelemesi sonuçlarını alan Baf polisinin sunduğu kabarık tahkikat dosyasını inceledikten sonra, sorumlu tutulan subayın bu tür davalarda yetkili addedilen Askerî Mahkeme’de yargılanmasını emretti.

Egzersiz sırasında hayatını kaybeden profesyonel askerle aynı helikopterde bulunan subay, Yanku’nun zamanından önce ve doğru olmayan biçimde suya düşmesinden sorumlu tutuluyor.  Yanku’nun olaydan önce de helikopterden paraşütle atlayışlar yaptığı kaydedildi.

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