“Projelerimiz tek tek hayat bulmaya başladı”

Eylül 2016 tarihinde, ihale sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanan, 5.5 Km uzunluğunda, platform genişliği 6 metre genişliği ise 4 metre olan Görneç Alevkayası arasındaki yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Mesarya’dan kuzey sahillerine, en kısa süre ve güvenli bir şekilde ulaşımı sağlayacak olan yolun tamamlanması ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, hizmete giren yolun, “Mesarya’yı Girne sahillerine, Girne sahillerini de Mesarya’ya bağlayacak yol” olduğunu belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, 5.5 Km’lik Görneç Alevkayası yolunun tamamlanması ile birlikte, Mesarya’dan Girne Kuzey sahillerine ulaşımın çok daha kolay ve güvenle yapılabileceğini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, göreve geldikleri ilk günlerde ortaya koydukları projelerin, adım adım hayat bulmaya başladığını belirterek, Görneç Alevkayası yolunun tamamlanan projelerden sadece bir tanesi olduğunun altını çizdi.

Tamamlanan projelerden Paşaköy Aslanköy yolunun ise önümüzdeki hafta içerisinde açılacağının da altını çizen Bakan Dürüst, devam eden önemli projelerin de belirlenen tarihlerde tamamlanarak, halkın hizmetine sunulacağını belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Görneç Alevkayası yolunun tamamlanması ile birlikte, incelemelerde yapmak ve bölge halkını ziyaret etmek amacı ile Başbakan Hüseyin Özgürgün ile birlikte, 25 Ocak Çarşamba günü bölgeyi ziyaret edeceklerini de sözlerine ekledi.