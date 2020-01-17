Prostat kanseri hakkında her erkeğin bilmesi gereken 8 şey

Prostat kanseri, dünyada her sekiz erkekten birini etkiliyor ve hastalar, çoğu zaman durumları hakkında konuşmaktan çekiniyor. Prostat kanseri, dünyanın en büyük üçüncü kanser hastalığı ve akciğer ile bağırsak kanserlerinden daha ölümcül. Bu nedenlerden dolayı prostat kanseri hakkında her erkeğin bilinçlenmesi gerekiyor.

Dünya üzerinde her sekiz erkekten birini etkileyen prostat kanseri hakkında şimdiye dek binlerce kişi doktoruyla dahi bu sorun hakkında konuşamadığı için mahremiyetinden öldü.

60 yaşındaki aktör Stephen Fry ve 62 yaşındaki TV sunucusu Bill Turnbull, mesanenin altında duran ve meni yapmaya yardımcı olan ceviz büyüklüğünde bir bezde başlayan hastalık ile yıllar süren mücadelelerini ortaya döktü.

İşte, her erkeğin bu ölümcül hastalık hakkında bilmesi ve önlem alması gereken 8 şey:

Meme kanserinden bile daha tehlikeli

Günümüzde prostat kanseri yüzünden yılda 11.800 kişi hayatını kaybediyor ve bu durum, prostat kanserinin meme kanserinden daha ölümcül olduğunu açıklıyor.

Doktor kontrolünü ertelemek ölümcül olabilir

Her hastalık için erken tanı önemlidir, ancak eldeki veriler, erkeklerin sorunlarından endişe duymaları ve utanmaları dolayısıyla kadın doktorları %75 daha az ziyaret ettiklerini göstermektedir. Eski BBC sunucusu Bill, süregelen sırt ağrılarını ve “anormal idrar” değişikliklerini yaşlılığına vurdu ve bir doktora görünmek için tam dört yıl bekledi.

Sonunda yapılan testler, Bill’in kemiklerine yayılan ve ona yaşamak için yalnızca 10-14 yıl müddet tanıyan, tedavi edilemeyen prostat kanserini ortaya çıkardı.

Bill Turnbull, yaptığı bu “aptallığının” az kalsın hayatına mal olabileceğini, belki zamanında daha erken önlem alsaydı çok daha iyi bir durumda olacağını söylüyor.

Birmingham merkezli bir prostat kanseri uzmanı Alan Doherty ise konu hakkında şunları söyledi:

“Ana sorun, -Bill'in durumunda olduğu gibi- hastalık fark edildiğinde genellikle zaten vücut içinde yayılmış olmasıdır. Bazen bazı şeyler için çok geç olabiliyor.”

Tarama bir cevap olabilir

Erken uyarı semptomları olmadan tarama yaptırmak, hastalığın erken yakalanmasını sağlamanın tek yoludur.

Stephen Fry geçen ay bunu planlanmamış bir kan testi ile bulduğunu açıkladı.

Oyuncu ve yazar olan Fry, bir grip aşısı içindeydi. Doktoru kendisine karşı proaktif bir yaklaşım izledi ve ona kapsamlı bir reçete verdi.

Fry'ın kanseri şimdilik yayılmış gibi görünmüyor ve şimdi kendisi, “belirli yaştaki erkekleri” prostatlarını kontrol etmeye ve test olmaya çağırıyor.

Ülke çapında bir tarama programı yok

50 yaşın üzerindeki tüm kadınlar, meme kanseri ölümlerinde düşüşe yol açan bir program olan her üç yılda bir mamograma testine davet edilir.

Ancak şu anda prostat kanserini taramak için tek teknik, kanser hücreleri tarafından üretilen bir protein olan yüksek PSA düzeylerini arayan bir kan testidir.

Test, bazı kanserleri erkenden yakalasa da, tıpkı Fry'ın durumunda olduğu gibi güvenilmezdir ve bazen yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuçlar verir.

Bu hafta yayınlanan bir araştırma, ülke çapında bir tarama programının etkili olmayacağını buldu.

Bristol ve Oxford üniversitelerindeki araştırmacılar, PSA testi ile tarananlara göre 50 ila 69 yaş arasındaki erkekler arasında ölüm oranında hiçbir fark bulamadılar.

Uzmanlar bunun, testin tedavi edilmediği takdirde daha yaygın ve yavaş büyüyen tümörleri barındırdığından, ancak acil müdahale gerektiren agresif kanser hücrelerinin çoğunu kaçırdığına inanıyor.

Fazla orgazm olmak hastalık riskini düşürebilir

Düzenli egzersiz yapmanın, sigarayı bırakmanın ve sağlıklı bir diyetin yanı sıra, daha sık boşalan erkeklerin bünyelerinde prostat kanseri geliştirme şansı daha düşüktür. Uzmanlar bunun nedeninden henüz tam olarak emin değiller ama bazıları bunun vücutta başka türlü birikebilecek zararlı kimyasalları temizlediğine inanıyor.

Uzun yaşam beraberinde prostat kanseri riskini artırıyor

Uzmanlar artık tüm prostatların sonunda kanserli olacağına inanıyor, bu yüzden ne kadar uzun yaşarsanız kansere yakalanma riskiniz o kadar yüksek.

Araştırmalar, 80 yaşına giren erkeklerin yaklaşık %80'inin prostatında bazı kanser hücrelerine sahip olduğunu göstermektedir.

Bunun nedeni ceviz büyüklüğündeki organın

yaşlandıkça değişmesi ve büyümesi dolayısıyla kanserli değişikliklere yatkın olmasıdır.

Önceden prostat kanserine yakalanmak 10 yıl kadar ömür uzatır

İngiliz Kanser Araştırmaları Derneği, prostat kanserinden ölen erkeklerin sayısının ülkelerdeki nüfus artışı vesilesiyle çoğaldığını söylüyor.

İyi haber şu ki, genel hayatta kalma oranları erkeklerde son 10 yılda %6 arttı ve son 40 yılda üç katına çıktı.

Tedaviler iyileşiyor

Hayatta kalma oranlarının artmasının nedeni, meme kanserinden daha yavaş bir oranda da olsa, tespit ve tedavideki kırılma ve iyileşmelerdir.

Pozitif sonuçlu bir PSA testiniz varsa veya organınızı iyileştirmeniz gerekiyorsa, aşağıdakilerin sizde mevcut olup olmadığından emin olun:

MRI görüntüleme taramaları

Şu anda bazı hastanelerde pozitif PSA testi, ancak biyopsi öncesi yapılmaktadır. Bu PSA testlerinin ayrıca, biyopsi ihtiyacını dörtte bir oranında azalttığı ve agresif kanserlerin çift tespit oranlarını azalttığı gösterilmiştir.

Yeni sinir koruyucu teknikler

Cerrahlar artık bezle birlikte çalışan ve ereksiyonları kontrol eden iki hassas siniri kolayca alabiliyorlar. Bu ise, erektil disfonksiyon (iktidarsızlık) ve inkontinans (idrar kaçırma) riskini azaltıyor.