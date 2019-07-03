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"Prostat kanseri riskini artırıyor"

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Uzmanlar, kanseri önlediği düşüncesiyle uzun süre kullanılan bazı vitaminlerin, prostat kanseri riskini artırdığı uyarısında bulundu.
"Prostat kanseri riskini artırıyor"

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim  Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prostat kanserinin  erkeklerde sık görüldüğünü, yaklaşık 10 erkekten birinde bu hastalığa  rastlandığını söyledi.

Kanserin prostat büyümesinden farklı özel bir belirtisinin olmadığını  belirten Coşkun, prostat bezi büyüdüğünde geceleri idrara kalkma, tam idrarı  yapamama, keseyi boşaltamama ve çatallı idrar yapma gibi belirtiler ortaya  çıktığını ifade etti.

 

"Hematüri" denilen idrardan kan gelmesi gibi rahatsızlıklar da  olabildiğine dikkati çeken Coşkun, şöyle konuştu:

 

 "Bu tür bulgularda mutlaka ürolojiye muayene olunması lazım. Zaten  hekim değerlendirdiğinde kanser görülürse ona yönelik tetkikler yapılıyor.  Hastalığı yayılmış bireylerde yeni, gelişmiş tedaviler var. Prostat kanseri,  erkeklik hormonuna bağlı gelişiyor. Bu normalde testiste sentezleniyor. Prostat  kanserinin tedavisinde yıllardır uyguladığımız yöntem, androjen hormonunun  düzeyini sıfıra veya sıfıra yakın düzeye indirmek. Bunu cerrahi veya  kullandığımız ilaçlarla yapabiliyoruz. Androjen dediğimiz hormonun böbrek üstü  bezde sentezlenmesini engelleyen ilaçlar geliştirildi. Şu anda bunlarla ilgili  çok büyük araştırmalar var. Yine bu hormonu daha fazla bloke eden hatta tümör içi  düzeylerini azaltan ilaçlar geliştirildi. Bu sayede prostat kanseriyle ilgili  önemli gelişmeler sağlandı. Yayılmış hastalıkta gerek hastanın kendi  hücrelerinden elde edilen aşılar gerekse T hücrelerini uyarmak suretiyle  kullanılan aşılar gelecek için umut vadediyor."

 

 "Rastgele vitamin kullanmayın"

 

Coşkun, bunun seyri yavaş olduğu için aşı tedavilerine uygun bir  kanser türü olduğuna değinerek, bazı kanser hastalarının, doktorlarının önerisi  dışında rastgele vitamin hapları kullanmasının ise hastalık üzerine olumsuz etki  yapabileceğine dikkati çekti.

 

Bu vitaminlerin sebze ve meyve gibi doğal gıdalardan alınması  gerektiğini dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

 

"Kanseri önlemek amacıyla bilinçsiz kullanılan bazı vitaminlerin  kanseri önlemenin ötesinde kanser riskini artırabileceğine yönelik çalışmalar  var. Örneğin uzun süre E vitamini kullanan veya Omega3 yağ asidini fazla miktarda  alan kişilerde prostat kanseri sıklığı daha fazla. Dolayısıyla kulaktan dolma  birtakım bilgilere dayanarak vitamin alalım, bunu önleyelim gibi bir yaklaşımda  bulunmamak lazım."

 

Coşkun, her kanser tedavisinde olduğu gibi prostat kanserinde de erken  teşhisin çok önemli olduğunu vurguladı.

 

Genetik faktörlerin prostat kanserinde de çok önemli olduğuna işaret  eden Coşkun, şu bilgileri aktardı:

 

 "Ayakta idrar yapmak prostat kanseri yapmaz, hastalığı tetiklemez.  Özellikle genetik yatkınlığı, ailesinde meme kanseri olan erkeklerde prostat  kanserine daha sık rastlanmakta. Ailesinde prostat kanseri olanlarda da risk daha  fazla. Buradaki en önemli faktör yine yaşın ilerlemesi ve yaşın artması. Birçok  prostat kanseri yavaş seyirli olabiliyor hatta bir kısmı hiç tedavi bile  gerektirmiyor. Yeter ki 50 yaşın üzerinde kontroller yapılsın. Olacaksa da erken  teşhis edilsin."

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