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Prostat kanseri tedavisinde umut ışığı

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Yapılan çalışmalara göre, İngiltere'de üretilen bir ilacın, prostat kanseri olan hastaların yaşam beklentisini uzatması bekleniyor.
Prostat kanseri tedavisinde umut ışığı

İngiltere’deki Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), önümüzdeki haftalarda prostat kanserinin en ileri türlerinden birine sahip yaklaşık 9.000 erkek üzerinde bir ilacın denemelerine başlayacak.

Daily Mail’in haberine göre, Darolutamide isimli ilacın denemeleri, daha önce tedavi görmemiş erkeklerin daha uzun yaşama şansının üçte bir oranında arttığını gösterdi.

İlaç, kanser hücrelerindeki androjen reseptörlerini bloke ederek çalışıyor, bu da kanser hücrelerinin hayatta kalmasına ve çoğalmasına izin veren testosteronun etkisini bloke ediyor.

 

YAŞAMA ORANI YÜZDE 32,5 ORANINDA ARTTI

Nubeqa markasıyla da bilinen Darolutamide, lokalize prostat kanseri olan bazı hastalar için zaten NHS’de mevcuttu. Bu hizmet şimdi, NHS İngiltere’nin yaptığı anlaşma sonrasında kanseri yayılanları kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Dünya çapında yaklaşık 300 tesiste gerçekleştirilen deneme, bu ilacı alan hastaların, diğer ilaçları alanlara göre ölme olasılığının yüzde 32,5 daha az olduğunu buldu.

NHS, ilacı uygun prostat kanseri hastalarına haftalar içinde sunmaya başlayacağını söyledi. Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserdir ve İngiltere’de her yıl yaklaşık 47.000 kişiye prostat kanseri teşhisi konur.

NHS Ulusal Kanser Direktörü Profesör Peter Johnson, “Bu yenilikçi tedavi, NHS’nin kanser bakımını ve hayatta kalma oranlarını iyileştirme hırsına dayanıyor ve prostat kanseri teşhisi konan binlerce erkeğin daha kaliteli bir yaşam sürmesine yardımcı olacak ve ölme şanslarını üçte bir oranında azaltacak” dedi.

 

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