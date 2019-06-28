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Protara bölgesinde antik gemi enkazı bulundu

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Kıbrıs’ın güneyinde Protara deniz bölgesinde, içerisinde ticari amforaların tespit edildiği, Roma dönemine ait olduğuna inanılan antik gemi enkazı bulundu.
Protara bölgesinde antik gemi enkazı bulundu

Rum basını, Protara bölgesinde antik gemi enkazı bulunması haberinde geniş bir şekilde yer verdi. 
Alithia gazetesi, Protara’da  keşfedilen antik gemi enkazının, Kıbrıs’ta keşfedilen iyi durumdaki Roma yıllarına ait ilk gemi olduğuna dikkati çekti. 

Gazete, gemi yükünün, muhtemelen Suriye ve Kilikya’dan olan ticari amforaları içerdiğini yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesine göre, Sualtı Arkeolojisi Öğretim Görevlisi Stella Demestiha, gazeteye yaptığı açıklamada, enkazın yerinin, Kıbrıs Üniversitesi Arkeolojik Araştırma Birimi Sualtı Arkeolojik Araştırma Ekibinin gönüllü dalgıçları olan Spiros Spiru tarafından bildirildiğini söyledi. 

Demestiha, enkazın bulunmasının ardından Rum Eski Eserler Dairesi’nin, yerinde detaylı inceleme yapılması için gerekli kaynakları bulmak adına hemen harekete geçtiğini belirtti. 

Demestiha, araştırma için bölgeye bir de geminin yönlendirildiğini, on gün kadar geminin orada kalmasının beklendiğini ifade etti. 

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