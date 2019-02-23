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Protara’da birahane, lokanta ve otel yandı

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Protora’da bulunan bir birahane ve lokantanın tamamen, bunların yanındaki otelin ise kısmen yandığı belirtildi.
Protara’da birahane, lokanta ve otel yandı

Fileleftheros gazetesi, “Mağusa bölgesi” polisine dayanarak, yangının, dün sabah, ilk önce lokantada başladığını daha sonra birahaneye, ardından ise otele yayıldığını belirtti.

Polisin, yangının, kundaklama sonucunda çıktığı ihtimalini göz ardı etmediğini, ancak yangının, lokantadaki bakım çalışmalarından dolayı çıktığını tahmin ettiğini belirten gazete, yangın sonucunda lokanta ve birahanenin tamamen, kış dönemi nedeniyle kapalı olan otelin ise kısmen zarar gördüğünü yazdı.

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