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Protein barlar hakkında yapılan araştırmanın sonucu dikkat çekti

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Yapılan bir araştırma, her gün bir adet protein bar yiyen kişilerin, kilo alma ihtimalinin daha yüksek olduğunu buldu.
Protein barlar hakkında yapılan araştırmanın sonucu dikkat çekti

Sağlıklı kabul edilen protein barlar, ara öğün olarak sporcular ve beslenmesine dikkat edenler tarafından sıkça tüketilse de, uzmanlar yeterince tok tutmadığı için “kilo aldırıcı” olabileceği yönünde uyarıda bulundular.

ABD’deki Arizona Eyalet Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, çoğunlukla yirmili yaşlarında olan 21 kişi izlendi.

Denemenin ilk iki haftasında katılımcılar, normal beslenme düzenlerine devam etti. Daha sonra her birine, iki hafta boyunca her sabah uyandıktan sonraki bir saat içinde bir protein bar yemeleri söylendi.

BİR HAFTADA YARIM KİLO

Katılımcıların günlük kalori tüketimi, protein bar ile birlikte 220 kaloriye kadar artarken yağ kütlesi ilk hafta içinde yarım kilogram yükseldi.

Yüksek proteinli diyetler, tokluk hormonlarının seviyelerini yükseltirken, açlık hormonlarının seviyelerini azaltarak kilo kaybını tetiklemeye yardımcı olabilir. Ancak birçok protein barın kalorisi yoğundur, bu da fazladan yemek yemeye gerek kalmadan kalori almayı kolaylaştırır.

Kaliforniya’daki Obezite Haftası 2022 konferansında sunulan çalışmada, uzmanlar, ilave şeker ve yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren protein barların yüksek obezite ve kilo alma riski ile bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

 

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