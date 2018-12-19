Protein nedir protein ne işe yarar?

İnsanların sağlıklı bir beslenme için alması gereken 6 besin türü vardır. Bunlar yağlar, proteinler, vitaminler, karbonhidratlar, mineraller ve su olarak sınıflandırılıyor.

Günlük aktiviteler için yediğimiz besinlerin hemen hemen hepsinden protein ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Ancak yoğun spor sonrası vücut yediklerinden yeteri kadar protein alamaz. Eğer spor sonrası vücut yeterli miktarda protein almazsa belirli bir zaman sonra kaslarda yıpranmalar meydana gelebilir. Bu nedenle spor sonrası protein tozu kullanılır.

Kas sistemimizi oluşturan en önemli yapı taşları protein olduğundan protein tozu da bu yönde oldukça destekleyicidir. Protein tozu sadece kaslar için gerekli olan bir şey değilidir.

Proteinler, hücre büyümesini ve gelişmesini sağlar. Protein vücut tarafından üretilmediği için dışarıdan alınması gereklidir.Protein kasları güçlendirir, kansızlığı önler, vücut direncini yüksek tutar. Protein en çok et, tavuk, balık, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalarda vardır.

İnsanların sağlıklı bir beslenme için alması gereken 6 besin türü vardır. Bunlar yağlar, proteinler, vitaminler, karbonhidratlar, mineraller ve su olarak sınıflandırılıyor.



PROTEİN HÜCRE BÜYÜMESİNİ SAĞLAR

Proteinler, hücre büyümesini ve gelişmesini sağlar. Protein vücut tarafından üretilmediği için dışarıdan alınması gereklidir. Protein kasları güçlendirir, kansızlığı önler, vücut direncini yüksek tutar.

SAÇ VE TIRNAKLAR İÇİN DE PROTEİN GEREKLİ

Protein en çok et, tavuk, balık, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalarda vardır. Bunların dışında baklagiller ve kabuklu kuru yemişlerde de protein vardır. Vücudumuz proteinleri büyümek ve ve hasar gören kısımların onarılmasında kullanır. Karaciğerde ayrıştırılan besinlerden proteinler vücudumuzda gerekli yerlere gönderilir. Saçın, tırnakların beslenmesi ve sağlıklı uzaması, biz farketmeden dökülen derimizin yerine yenisinin yapılması için proteinler karaciğerden bu yerlere kan yoluyla ulaştırılır.

BİR YUMURTADA NE KADAR PROTEİN VARDIR?

Dünya sağlık örgütü günlük bir insanın kilosu başına alması gereken protein miktarını 0.45 gram olarak belirliyor. Bu da 65 kilo bir insan için 29 gram protein demek. Bir yumurtada ortalama protein miktarı ortalama 13 gramdır ve en sağlıklı protein kaynaklarından biridir.

VEJETARYENLER İÇİN PROTEİN KAYNAKLARI NELERDİR?

Vejetaryenler için ise protein kaynakları arasında yine kurubaklagiller, soya ürünleri, kuru yemiş, yoğurt, süt, peynir vardır. Tüm yiyecekler içerisinde yumurta en kaliteli protein kaynağı olarak kabul edilir.

PEKİ PROTEİN TOZU?

Antreman sonrası enerji kaybı sonrasında oluşan protein açlığı, protein tozu ile giderilebilir. Antrenman sonrası yarım saat içinde protein tozu kullanabilir 30 gramlık tam ölçek tüketebilirsiniz.

80 kilogram üzerinde olanlar ise 40 ila 60 gram kullanabilirler. Daha yüksek dozlarda almanın vücut için hiçbir faydası yoktur.

Antrenman sonrasında ilk 2 saat içerisinde yapılacak en sağlıklı hareket, protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağ içeren bir öğün almaktır.

Vücut uyku esansında da hücre yenilemesi gerçekleştirdiği için uyumadan birkaç saat evvelde protein tozu kullanılabilir. Yatmadan önce saf protein kullanmak hücre yenilemesini hızlandırır ve kas yapımına yardımcı olur.

Protein tozu kontrolsüz bir şekilde tüketildiğinde vücuda çeşitli zararlar vermektedir. protein tozu zararları ise şu şekildedir,

PROTEİN TOZU ZARARLI MIDIR?

Protein tozu bir ilaç olarak görülmemelidir. Ve bir uzman kontrolünden geçmeden asla kullanılmamalıdır.

Kaliteli ürün kullanıldığında (%90 ve üzeri proteinden oluşan) doğrudan bir zarar verdiği görülmemiştir. Tıp kayıtlarında protein tozuyla alakalı kayıtlı vaka bulunmamaktadır.

Günlük dozdan fazlasını kullandığınız sürece vücut bir takım olumsuz belirtiler gösterecektir.