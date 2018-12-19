  • BIST 92.553
  • Altın 212,517
  • Dolar 5,2691
  • Euro 6,0174
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Protein nedir protein ne işe yarar?

» »
İnsanların sağlıklı bir beslenme için alması gereken 6 besin türü vardır. Bunlar yağlar, proteinler, vitaminler, karbonhidratlar, mineraller ve su olarak sınıflandırılıyor.
Protein nedir protein ne işe yarar?

Günlük aktiviteler için yediğimiz besinlerin hemen hemen hepsinden protein ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Ancak yoğun spor sonrası vücut yediklerinden yeteri kadar protein alamaz.  Eğer spor sonrası vücut yeterli miktarda protein almazsa belirli bir zaman sonra kaslarda yıpranmalar meydana gelebilir. Bu nedenle spor sonrası protein tozu kullanılır. 

Kas sistemimizi oluşturan en önemli yapı taşları protein olduğundan protein tozu da bu yönde oldukça destekleyicidir. Protein tozu sadece kaslar için gerekli olan bir şey değilidir. 

Proteinler, hücre büyümesini ve gelişmesini sağlar. Protein vücut tarafından üretilmediği için dışarıdan alınması gereklidir.Protein kasları güçlendirir, kansızlığı önler, vücut direncini yüksek tutar. Protein en çok et, tavuk, balık, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalarda vardır.

İnsanların sağlıklı bir beslenme için alması gereken 6 besin türü vardır. Bunlar yağlar, proteinler, vitaminler, karbonhidratlar, mineraller ve su olarak sınıflandırılıyor.


PROTEİN HÜCRE BÜYÜMESİNİ SAĞLAR

Proteinler, hücre büyümesini ve gelişmesini sağlar. Protein vücut tarafından üretilmediği için dışarıdan alınması gereklidir. Protein kasları güçlendirir, kansızlığı önler, vücut direncini yüksek tutar.

SAÇ VE TIRNAKLAR İÇİN DE PROTEİN GEREKLİ

Protein en çok et, tavuk, balık, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalarda vardır. Bunların dışında baklagiller ve kabuklu kuru yemişlerde de protein vardır. Vücudumuz proteinleri büyümek ve ve hasar gören kısımların onarılmasında kullanır. Karaciğerde ayrıştırılan besinlerden proteinler vücudumuzda gerekli yerlere gönderilir. Saçın, tırnakların beslenmesi ve sağlıklı uzaması, biz farketmeden dökülen derimizin yerine yenisinin yapılması için proteinler karaciğerden bu yerlere kan yoluyla ulaştırılır.

 

BİR YUMURTADA NE KADAR PROTEİN VARDIR?

Dünya sağlık örgütü günlük bir insanın kilosu başına alması gereken protein miktarını 0.45 gram olarak belirliyor. Bu da 65 kilo bir insan için 29 gram protein demek. Bir yumurtada ortalama protein miktarı ortalama 13 gramdır ve en sağlıklı protein kaynaklarından biridir.

VEJETARYENLER İÇİN PROTEİN KAYNAKLARI NELERDİR?

Vejetaryenler için ise protein kaynakları arasında yine kurubaklagiller, soya ürünleri, kuru yemiş, yoğurt, süt, peynir vardır. Tüm yiyecekler içerisinde yumurta en kaliteli protein kaynağı olarak kabul edilir. 

PEKİ PROTEİN TOZU?

Antreman sonrası enerji kaybı sonrasında oluşan protein açlığı, protein tozu ile giderilebilir. Antrenman sonrası yarım saat içinde protein tozu kullanabilir 30 gramlık tam ölçek tüketebilirsiniz.
80 kilogram üzerinde olanlar ise 40 ila 60 gram kullanabilirler. Daha yüksek dozlarda almanın vücut için hiçbir faydası yoktur.

Antrenman sonrasında ilk 2 saat içerisinde yapılacak en sağlıklı hareket, protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağ içeren bir öğün almaktır.

Vücut uyku esansında da hücre yenilemesi gerçekleştirdiği için uyumadan birkaç saat evvelde protein tozu kullanılabilir. Yatmadan önce saf protein kullanmak hücre yenilemesini hızlandırır ve kas yapımına yardımcı olur. 

Protein tozu kontrolsüz bir şekilde tüketildiğinde vücuda çeşitli zararlar vermektedir. protein tozu zararları ise şu şekildedir,

PROTEİN TOZU ZARARLI MIDIR?

Protein tozu bir ilaç olarak görülmemelidir. Ve bir uzman kontrolünden geçmeden asla kullanılmamalıdır.

Kaliteli ürün kullanıldığında (%90 ve üzeri proteinden oluşan) doğrudan bir zarar verdiği görülmemiştir. Tıp kayıtlarında protein tozuyla alakalı kayıtlı vaka bulunmamaktadır. 

Günlük dozdan fazlasını kullandığınız sürece vücut bir takım olumsuz  belirtiler gösterecektir. 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CMC'de Monthly Medal Şampiyonu Hasan İlkay25 Ekim 2018 Perşembe 08:43
  • İlk kadın dünya motosiklet şampiyonu01 Ekim 2018 Pazartesi 14:49
  • Singapur'da kazanan Hamilton17 Eylül 2018 Pazartesi 11:12
  • Yerçekimsiz ortam Bolt’un aklını başından aldı (video)14 Eylül 2018 Cuma 10:30
  • 225 km hızla giden rakibinin fren kolunu çekti (Video)10 Eylül 2018 Pazartesi 16:58
  • Yükseliş Hentbol’den anlamlı turnuva10 Eylül 2018 Pazartesi 13:06
  • Amerika Açık'ta cinsiyetçilik tartışması: Kortta üzerini değiştiren Cornet'e ceza30 Ağustos 2018 Perşembe 09:15
  • Yeniboğaziçi Festivali devam ediyor... Skeet yarışmasını kazananlar belli oldu22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:13
  • Türkiye'de sahil temizleyen Dünya Şampiyonu F1 Pilotu Hamilton öfkeli09 Ağustos 2018 Perşembe 14:00
  • Kıbrıslı bisikletçi Dünya Üniversiteler Arası Bisiklet yarışmasında bronz madalya kazandı05 Ağustos 2018 Pazar 10:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti