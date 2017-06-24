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Protein Tozlarını herkes kullanabilir mi? Yararları var mı?

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Protein Tozlarını herkes kullanabilir mi? Yararları var mı?
Öncelikli olarak belirtmemiz gereken şey, protein tozlarının düzenli olarak ağırlık antrenmanı yapan kişilere önerildiği. Bunun ötesinde bir kullanım şekli böbrek ve karaciğeri yorduğundan, vücutta su ve kalsiyum kaybına neden oluyor.

Uzmanların önemli bir kısmının önermemesinin nedeni de bu. Yalnız aksi görüşü savunanların sayısı da azımsanamayacak kadar çok. En çok sorulan sorulardan Protein tozu zararlı mı? Eğer zararlıysa zararları nelerdir? Protein tozunun yararı var mı? gibi sorulara da yazımızda cevap bulabilirsiniz.

İsterseniz önce proteinin ne olduğuna bakalım. Yetişkin bir insan vücudunun ortalama % 16'sı proteinden oluşur. Proteinler, sindirim kanalı içerisinde yapı taşları olan aminoasitlere ayrılarak kana karışır ve kanla birlikte karaciğere taşınırlar. Burada tekrar sistematik bir şekilde birleşerek vücut doku proteinlerini oluştururlar. Proteinler aynı zamanda vücutta enerji kaynağı olarak da kullanılır ve hücrelerin esas yapısını oluştururlar. Belirli hücreler birleşerek vücut dokuları ve organları oluşturulur.

Protein, büyüme ve gelişim için en başta gelen besin öğelerinin başında gelir. Birçok hücre zamanla ölür ve yerine yenileri üretilir Bu nedenle proteinler, hücrelerin sürekliliğini sağlamak için en gerekli öğelerin başında gelir. Bağışıklık sistemimizin, vücut çalışmasını düzenleyen hormon ve enzimlerin esas yapıları da proteindir.

Bu bağlamda protein tozlarının pratik olması en büyük avantajı gibi görünüyor. Düzenli ve doğru kullanımla kas inşası için vücudumuz tarafından kolayca sindiriliyor ve oldukça etkili olabiliyor. Aslında tek kullanım amacı yoğun ve ağır spor yapıldığında artan protein ihtiyacını karşılamak.

Protein tozunun yararları nelerdir? sorusunu 5 ana başlıkta cevaplayan protein tozu destekçisi uzmanlar özetle:

1. Kas Kaybını Önlemeye Yardımcı Olacağını

2. Egzersiz Sonrası Kas Onarımını Destekleyeceğini

3. Kemikleri Güçlendireceğini

4. Vejetaryenler İçin Protein Desteği Sağlayabileceğini

5. Öğünlerinizi Planlamanıza Yardım Edeceğini savunuyorlar.

Aksi görüşü yani kullanımı sakıncalı olabilir diyenlerin önemli 5 argümanı ise şöyle:

1. Vücudu erken yaşlandırdığını

2. Toz kaynaklarının belirsiz olması endişesi

3. Beyinde toksik etki bırakması ve bağımlılık yaratması olasılığı

4. Hayvan iskeletleri ve kullanım süresi dolmuş et ürünlerinden elde edilen protein tozunun sağlıklı olmayacağı görüşü

5. Protein tozunun içerisinde ağır metal kalıntıları bulunabileceği riski

Özellikle yumurta akı en değerli protein kaynaklarının başında geliyor. Beyaz peynirin 100 gramında 30 gr protein var. Organik bir yumurta beyazında 8 gr protein, , A, B, D, E vitaminleri, 300 mg omega 3 ve demir bulunuyor. Ağırlıklı olarak bitkisel besinler ve organik yumurta, peynir ve diğer et ürünleri vücudunuz için gerekli proteini size sağlayacaktır.

Yukarıda iki farklı görüşü argümanlarıyla aktarmaya çalıştık. Karar sizin. Ancak tavsiye olarak Protein tozundan, enerji nektarından ve proteinli sıvıları uzman görüşüne ya da doktorunuza başvurmadan kullanmamanız gerektiğini söyleyebiliriz.

 

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