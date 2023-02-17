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SON DAKİKADeprem bölgesinde meydana gelen yeryüzü olayları incelendi

"Proteo"lu koreografi dünya basınında: Proteo sadece tüm Meksikalıların değil, Türklerin de kalbine dokundu

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Proteo, Adıyaman'da enkaz altından 3 kişinin kurtarılmasını sağlamıştı
"Proteo"lu koreografi dünya basınında: Proteo sadece tüm Meksikalıların değil, Türklerin de kalbine dokundu

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor'un sahasında Basel'i konuk ettiği karşılaşmada bordo-mavili taraftarların, Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybedenleri anıp, yardıma koşan ülkelere teşekkür etmek için hazırladığı özel koreografide arama kurtarma köpeği Proteo’nun da yer aldığı koreografi, dünya basınında geniş yer buldu.

Deprem afetinde yardımlaşma ve dayanışmanın minnetini temsil eden koreografide; arama kurtarma çalışmalarında Türkiye’ye yardım eli uzatan ülkelerin bayrakları yer aldı.

Depremden kurtarılan bir bebeği kucağında taşıyan arama kurtarma ekibinden birisinin kaskına Güney Kore, Hindistan, Fransa, Bulgaristan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Çekya, Moldova, Malezya, Macaristan, Kazakistan, Karadağ, Çin, Almanya, Kırgızistan, İspanya, Yunanistan, Polonya, Ukrayna, Avusturya, Arnavutluk, Japonya, Rusya, İtalya, Özbekistan, Romanya, İsviçre, Portekiz, Birleşik Krallık ve Hollanda’nın bayrakları yerleştirildi. Yıkılmış binalarda umut arayan iş makinelerinin de yer aldığı koreografide, enkazlar arasından yükselen bir elin tuttuğu Türk bayrağı ise dikkati çekti.Vefasını ve minnettarlığını koreografiye yansıtan taraftarlar, Meksika’dan gelen 150 kişilik ekibin arama kurtarma köpeği Proteo’yu da resmetti.

Adıyaman’da enkaz altındaki 3 kişinin kurtarılmasında önemli rol oynayan ve operasyon sırasında hayatını kaybeden Proteo’ya ‘teşekkür’ mesajıyla gösterilen saygı, dünya basınında yankı uyandırdı.

Proteo, Türklerin de kalbine dokundu

İspanyolca yayın yapan Nacion 321, Trabzonsporluların Proteo’ya gösterdiği koreografili saygı duruşunu okurlarına, “Kurtarma köpeği Proteo sadece tüm Meksikalıların değil, Türklerin de kalbine dokundu” sözleriyle duyurdu.

Ulusal yayın yapan Telediario, yüreklere dokunan koreografi için “Proteo ve kurtarıcılar, Türkiye'deki Trabzonspor maçında onurlandırıldı” ifadelerine yer verdi.

Proteo, Avrasya halkının kalbini kazandı

Latin Amerika ülkelerine yayın yapan Infobae de, Türk halkının gönlünü kazanan Proteo’nun yer aldığı koreografiyi “Türkiye'de hayatını kaybeden kurtarma köpeği Proteo, UEFA'da Trabzonspor'dan övgü aldı. 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarında hayatını kaybeden Meksika Ordusu köpeği Proteo, Avrasya halkının kalbini kazandı” sözleriyle paylaştı.

Yayın organlarından El Nortre ise, “Türkler Proteo ve depremzedelere saygı duruşunda bulunuyor” cümleleriyle okurlarına aktardı.

Blick gazetesi ise karşılaşma öncesinde Trabzonspor taraftarının yaptığı koreografiyi sayfalarına taşıdı. Yaşanan afetler nedeniyle Trabzon'da futbolun ikinci planda kaldığına dikkat çekilirken, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarının tribünlerde yan yana yer aldığı ayrıca Süper Lig kulüplerinin başkanlarının da karşılaşmayı tribünlerden takip ettiği ifade edildi.

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