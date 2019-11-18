Yunanistan’da 1973’te ‘Albaylar Cuntasına’ karşı yapılan 17 Kasım öğrenci direnişinin yıldönümü protesto gösterileriyle anıldı.

Başkentte gösteriler sırasında binlerce kişi ABD'nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü. Havanın kararmasından sonra şiddetlenen gösterilerde 200'den fazla maskeli protestocu polise taş, şişe ve molotofkokteyli ile saldırdı. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve flaş bombaları kullandı.

Toplam olarak 12 kişinin tutuklandığı olaylı gösterilerin görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.