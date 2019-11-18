Protesto gösterilerinin yaşandığı Atina’dan kareler
Yunanistan’da 1973’te ‘Albaylar Cuntasına’ karşı yapılan 17 Kasım öğrenci direnişinin yıldönümü protesto gösterileriyle anıldı.
Başkentte gösteriler sırasında binlerce kişi ABD'nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü. Havanın kararmasından sonra şiddetlenen gösterilerde 200'den fazla maskeli protestocu polise taş, şişe ve molotofkokteyli ile saldırdı. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve flaş bombaları kullandı.
Toplam olarak 12 kişinin tutuklandığı olaylı gösterilerin görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
Yunanistan'da 17 Kasım Öğrenci Direnişi'nin 46. yıl dönümünde yaklaşık 10 bin kişi, ABD'nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü.
18 Kasım 2019 Pazartesi 17:51
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