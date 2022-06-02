  • BIST 2.587,37
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4719
  • Euro 17.6742
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKadınlar da Selülit Problemine Dikkat !

Protestocular, Kraliçe için düzenlenen askeri törenin ortasına daldı

» »
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için başkent Londra’da düzenlenen askeri törende askerlerin arasına dalan iki kişi yaka paça gözaltına alındı.
Protestocular, Kraliçe için düzenlenen askeri törenin ortasına daldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen askeri törene iki kişinin protestosu damga vurdu.

Televizyonda canlı yayınlanan törende askerlerin arasına dalan en az iki kişi polis tarafından yaka paça kenara sürüklendi. Protestocuların kelepçelenerek gözaltına alınması da canlı yayına yansıdı.

Kraliyet ailesinin resmi konutu olan Buckingham Sarayı yakınlarındaki alanda on binlerce kişinin katıldığı törende, protestocuların bariyerleri aşarak askerlerin geçit töreninin ortasına dalması kısa süreli bir paniğe yol açtı. Protestoculardan birinin altın renkli bir taç takarken diğerinin de elinde pankart taşıması dikkat çekti.

 

Emniyetten yapılan açıklamada, olaya müdahale eden polisi alkışlayan halka teşekkür edildi.

Kraliçenin doğum günü için her yıl düzenlenen askeri geçit töreni, 1986'da ciddi bir olaya sahne olmuştu. Törene atı üzerinde katılan 2. Elizabeth, bir kişinin boş silahını ateşlemesi üzerine atını kontrol etmekte zorlanmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prens William ve Prens Harry ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor31 Mayıs 2022 Salı 17:25
  • İngiltere kış için uyardı: 6 milyon ev elektriksiz kalabilir31 Mayıs 2022 Salı 09:22
  • İngiltere’de kış uyarısı: 6 milyon ev elektriksiz kalabilir31 Mayıs 2022 Salı 08:01
  • İngiltere açıkladı: Belli üniversitelerden mezun olanlara kolay vize verilecek30 Mayıs 2022 Pazartesi 19:05
  • Plajda 1’inci Dünya Savaşı’ndan kalma el bombası buldu29 Mayıs 2022 Pazar 19:40
  • İngiliz çetenin firari Türk lideri yakalandı: Türkiye’de cezaevinden kaçmıştı29 Mayıs 2022 Pazar 16:12
  • Johnson ve Zelenskiy’den gıda krizi görüşmesi28 Mayıs 2022 Cumartesi 21:49
  • İngiltere Kraliçesi’nin tahttaki 70’inci yılı için 16 binden fazla sokak partisi yapılacak28 Mayıs 2022 Cumartesi 16:34
  • İngiltere: Ukrayna’yı tanklar ve uçaklarla desteklemek tamamen meşru27 Mayıs 2022 Cuma 18:47
  • İngiltere'de bir kadın evlat edinmeye çalıştığı bebeği öldürdü.27 Mayıs 2022 Cuma 09:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti