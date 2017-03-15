Protestolar devam ediyor; 40 inek Hollanda'ya geri gönderildi

“Sembolik sayıda hayvan gönderdik; eğer bu hayvanları almazlarsa gerekirse keser dağıtırız"

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği üyeleri, Rotterdam'daki konsolosluk binasına gitmek isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesine tepki gösterdi. 40 inek, Hollanda'ya geri gönderildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Çanakkale’nin Biga ilçesindeki bir mezbahada üreticilerle bir araya gelen Birlik Başkanı Bülent Tunç, ineklerin bugün toplu olarak gönderildiğini söyledi. Geri gönderilen inek sayısının 40 olduğunu ifade eden Tunç, “Sembolik sayıda hayvan gönderdik. Eğer bu hayvanları almazlarsa gerekirse keser dağıtırız” dedi.