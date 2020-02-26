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Protestolar ve koronavirüsle sarsılan ekonomiye Hong Kong usulü çare: Vatandaşlara para dağıtılacak

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Protestolar ve koronavirüsle sarsılan ekonomiye Hong Kong usulü çare: Vatandaşlara para dağıtılacak
Protestolar ve koronavirüsle sarsılan ekonomiye Hong Kong usulü çare: Vatandaşlara para dağıtılacak

Hong Kong, uzun süredir devam eden protestolar ve son olarak koronavirüs nedeniyle durma noktasına gelen ekonomiyi canlandırmak için bir ‘teşvik’ paketini hayata geçiriyor. Paket kapsamında her bir yetişkin vatandaşa 10 bin Hong Kong Doları (yaklaşık 7 bin 900 TL) dağıtacak.

 

Hong Kong'da yıllık bütçenin bir parçası olarak, ülkede sürekli ikametgâhı bulunan, 18 yaş ve üstündeki yaklaşık 7 milyon kişiye 10 bin Hong Kong Doları (yaklaşık 7 bin 900 lira) finansal yardım yapılacak.

 

Maliyeden sorumlu yetkili Paul Chan, "Hong Kong'un ekonomisi bu yıl büyük zorluklarla karşılaştı. Dikkatli bir şekilde değerlendirdikten sonra bir yandan yerel tüketimi teşvik etmek ve artırmak, diğer yandan insanların mali yükünü hafifletmek amacıyla, Hong Kong'un daimi oturum izni olan 18 yaş ve üzeri sakinlerine 10 bin Hong Kong Doları ödemeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

 

Bu yardım, hükümet karşıtı protestoların ve yeni tip koronavirüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek için ayrılan 120 milyar Hong Kong Doları tutarındaki yardım paketinin bir parçası olarak görülüyor.

 

Vergi indirimleri de yolda

Harcamaya teşvik etmek ve mali yükü hafifletmek adına hazırlanan paket, işletmeler için de düşük faizli kredi ve bazı ödemelerde muafiyet gibi birtakım kolaylıklar sağlıyor.

Ayrıca paket kapsamında kamu konut kiralarının düşürülmesi, gelir ve emlak vergilerinde de indirim yapılması planlanıyor.

Hong Kong hükümeti söz konusu paketle 2021-2024 arasında ekonominin yüzde 2.8 büyümesini hedefliyor.

Çin’den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını Hong Kong'da iki kişinin ölümüne neden oldu, ülkede 81 kişide virüs tespit edildi. Salgın gündelik hayatı olumsuz etkilerken, turizm sektörüne de ciddi darbe vurdu.

Protestolar sürerken 'durgunluk' uyarısı yapılmıştı

Hong Kong'da, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto etmek amacıyla başlayan ve aylar süren eylemler de ekonomiyi olumsuz etkilemişti.

Durumun kritik bir noktada olduğunu belirten Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam“Eğer bu çeyrekteki büyüme de önceki çeyreğin altında kalırsa, ekonomi üst üste 2'nci kez küçülmüş olacak. O zaman teknik olarak durgunluğa girdik demektir. Böyle olursa 2019 yılında negatif büyümeyle karşılaşacağız” demişti.

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