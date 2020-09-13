Protez saç sağlıklı mı?

Protez Saç Uzmanı Kadir Kanıkara, protez saçın sağlık açısından hiçbir risk içermediğini, kullanımının doğal saç kadar rahat olduğunu belirtti.

Protez saç, saç ekimi uygulamasından farklı olarak herhangi bir cerrahi müdahale gerektirmeyen doğal insan saçından üretilen, kullanımı son derecede kolay ve sağlıklı bir uygulamadır. Saç ekiminde olduğu gibi cerrahi bir uygulama olmadığından kişi için hiç bir sağlık riski bulunmamaktadır. Yani protez saç, kişilerde saç sorunlarına neden olmamaktadır. Üstelik, kullanım kolaylığı ve estetik görünüm açısından sunduğu imkanlar ile kullanan kişi için sosyal açıdan büyük bir öz güven ve rahatlık oluşturmaktadır.

Saç dökülmesi kaçınılmaz yaşamsal döngüye bağlı bir durum olsa da özellikle protez saç uygulaması, saç kaybı olan kişiler için eski saçlarını hatta bazı durumlarda ise eskisinden güzel ve doğal saçlara kavuşmalarını sağlıyor. Protez saç, kişiler üzerindeki saç dökülmesinden kaynaklı sosyal baskıyı ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır.

Protez saçta sağlık açısından herhangi bir risk yoktur

Protez saçta, doğallığın yakalanması açısından peruk ve diğer saç uygulamalarından farklı olarak üretimde insan saçı kullanılmaktadır. Güvenilir, sağlık bakımından iyi alt yapı oluşturmuş bir markaya yaptırılan saç protezi uygulamalarında, kişinin kafa derisi hava alır. Saç protezi uygulamalarından hazırlanacak saçlar öncesinde kişinin ihtiyacına göre, detaylı bir analiz yapılmaktadır.

Saç protezinde uygulama yapılacak kişinin istediği bölgeye, tercih ettiği model ve tonda gerçek saçla protez saç uygulaması yapılmaktadır. Yani saç protezinde kişi kendi saç rengini belirler. Kişiye özel olarak tasarlanan saç protezi, saça sahip olacak kişinin kriterlerine göre tasarlanmaktadır. Saç protezi belirlendikten sonra saç protez uygulamasına geçilmektedir. Yüzde yüz doğal saçlardan üretilen saç protez, özel sabitleyici bantla yardımı ile saç derisine sabitlenmektedir.

Saç dökülmesi veya saç kaybı sonrasında saç protez uygulaması; kadın, erkek, genç, yaşlı herkes açısından kolay ve uygun bir uygulama biçimidir. Saç protezi kullanıcıya hem çok konforlu hem de uzun ömürlü bir kullanım kolaylığı yaşatmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde yaygın bir kullanıma sahip olan protez saç uygulaması kadın veya erkek ayrımı olmadan 12 yaşın üzerindeki herkes tarafından güvenle kullanılmaktadır. Uygulamanın ardından kişi rahatlıkla duş alınabilir, denize veya havuza girebilir. Rahatlıkla tarayıp şekil verebilir ya da kuaförde fön çektirebilir.

Saç dökülmesi problemi yaşayanların sunulan bu imkandan en sağlıklı şekilde yararlanmaları mümkündür. Bunun için güvenilir bir saç protezi merkezinden daha ayrıntılı bilgi alınması gerekir.