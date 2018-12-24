"Protokol da yok, Türkiye’nin teknik heyeti de yok!"

Gazeteci Levent Özadam 2019-2021 T.C. KKTC ptorokolü ile ilgili önemli bir yazı kaleme aldı.

Kıbrıs Time İnternet gazetesinde yer alan yazıda bir bakanın kendisini arayarak ortada "Protokol da yok, Türkiye’nin teknik heyeti de yok!" dediğini kaydetti.

İşte o yazının bir bölümü;

Hükümet bu konuda şaşkın…

Türkiye’de yeni sistem diyerek işi geçiştirmeye çalışıyor!

Aslında hem bizi hem de kendini kandırıyor…

Geçenlerde bu konuda bir yazı kaleme almıştık, hükümet mensubu bir bakan arayıp sordu;

Nerede bu protokol diye!

Sonra da eklemişti;

Protokol da yok, Türkiye’nin teknik heyeti de yok!

Yahu ne demek yok…

Yoksa vardır bir nedeni elbet!

Bunun peşine düşeceksin, yoksa bulacaksın, yaratacaksın…

Oturup beklersen hiçbir zaman olmayacak ki!

Hükümet edenler kafa kafaya verecek, bu işe bir çare üretecek…

Gerekirse Derviş Eroğlu’nun da önerdiği gibi Ankara’nın yolunu tutacak, Erdoğan’ın kapısını çalacak…

Açmazsa açıncaya kadar bekleyecek!

Bunu yapacak cesareti gösteremezse bırakıp gidecek, ülkenin önünü açacak…