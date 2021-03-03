Protokol tamam! KKTC'ye 3 Milyar 250 Milyon geliyor

Protokol tamam! KKTC'ye 3 Milyar 250 Milyon TL geliyor

Protokol Ankara'da imzalandı.

T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersan Saner ortak açıklama yaptı.

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-KKTC “2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” ile ilgili ortak basın toplantısı düzenledi. Oktay konuşmasında “Bu anlaşma ile KKTC’ye bu yıl 2 buçuk milyar Türk lirası yeni kaynak ayırıyoruz.

Geçen yıldan devreden tutarla birlikte toplam 3 milyar 250 milyon liralık bir destek öngörüyoruz. Anlaşmanın temeli; dayanışmadır, samimiyettir ve kardeşliktir.” dedi.