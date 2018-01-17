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Protora’ya marina yapılmasına yönelik imzalar dün atıldı

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Protora’ya marina yapılmasına yönelik imzalar dün atıldı
Maliyetin 110 milyon Euro olması bekleniyor. 

Politis gazetesi, marinanın inşasıyla ilgili ihale anlaşmasına Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis ile ihaleyi kazanan şirketin temsilcisinin imza attığını yazdı.

Habere göre, Paralimni Belediye Başkanı Theodoros Pirillis, gerek Paralimni, gerekse “Mağusa bölgesi” için tarihi bir gün yaşandığını kaydetti.

Habere göre Protara marinasının inşa çalışmalarına yönelik maliyetin 110 milyon Euro olması bekleniyor. 

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