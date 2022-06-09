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Prrof. Amca: Kıb-Tek’e tam zamanlı bir yönetim kurulu başkanı uygun olur

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Prof. Hasan Amca, “KIB-TEK’in sürekli yakın takip isteyen iş yoğunluğu nedeniyle bu görevi sürekli ve tam zamanlı bir Yönetim Kurulu Başkanının yapmasının daha uygun olacağını” açıkladı.
Prrof. Amca: Kıb-Tek’e tam zamanlı bir yönetim kurulu başkanı uygun olur

Hasan Amca şu açıklamayı yaptı:

Maliye bakanı sayın Sunat Atun’un önerisiyle atandığım KIB-TEK yönetim kurulu başkanlığından kişisel nedenlerle ayrılmak durumunda kaldım.

9 Hazirandan itibaren görevimden istifa ettiğimi ilgili bakana 8 Haziran öğle saatlerinde sunarak DAÜdeki görevime geri döndüm.

8 Haziran akşamı yapılan bakanlar kurulu toplantısında sayın Hasan Akyiğit başkanlığında yeni bir yönetim kurulu oluşturulmuştur.

Beni bu göreve layık gören bakanımıza teşekkür eder, yeni yönetim kurulundaki arkadaşlara başarılar dilerim. 

‪KIB-TEK’in sürekli yakın takip isteyen iş yoğunluğu nedeniyle bu görevi sürekli ve tam zamanlı bir Yönetim Kurulu Başkanının yapmasının daha uygun olacağı da bakanımıza sunmuştum. Bakanımızın danışman olarak kendisiyle çalışmaya devam etmem teklifine de ayrıca teşekkür ederim.

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