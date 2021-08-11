PSG'ye İmza Atan Messi'nin İlk Sözleri: "Çok Eğleneceğiz"

21 yıllık aranın ardından Barcelona'ya veda eden Lionel Messi, Fransız devi Paris Saint Germain'e imza atıyor. PSG'nin Başkanı Nasser Al-Khealifi yaptığı açıklamada "Lionel Messi 6 Ballon D'or kazanmış tek futbolcu Taraftarlarımız için çok heyecan verici bir olay. 10 yıl önce yüksek tutkular ve futbol projeleriyle yola çıktık ve bugün vardığımız nokta gurur veriyor. Bu transferin gerçekleşmesini iki taraf da çok istedi" dedi. Arjantinli yıldız ise "Çok motiveyim, çok heyecanlıyım. Her şey çok hızlı gelişti ama çok keyif alıyorum. Neymar ve Mbappe'nin yanı sıra birçok yıldız oyuncuyla birlikte oynayacak olmak benim için büyük bir mutluluk" diye konuştu.

İmza töreninde konuşan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin açıklamaları şöyle: "Kulüp ve futbol dünyası için tarihi bir gün. Lionel Messi 6 Ballon D'or kazanmış tek futbolcu Taraftarlarımız için çok heyecan verici bir olay. 10 yıl önce yüksek tutkular ve futbol projeleriyle yola çıktık ve bugün vardığımız nokta gurur veriyor. Bu transferin gerçekleşmesini iki taraf da çok istedi.

"Sanırım bundan daha iddialı bir takım olamaz"

Bu transferin gerçekleşmesine uğraşan tüm ekibime sportif direktör Leonardo’ya da teşekkür ediyorum. Perde arkasında uğraş veren tüm ekibe de teşekkürler. Ticari ortaklarımıza da teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde çıkılacak önemli bir yol var. Messi takım arkadaşlarıyla birlikte kulübümüze kupalar kazandıracak bundan şüphem yok. O dünyanın en iyi oyuncusu. Mbappe iddialı bir takım istediğini söylemişti. Sanırım bundan daha iddialı bir takım olamaz.

Messi: "Çok motiveyim, çok heyecanlıyım"

Lionel Messi ise duygularını şöyle dile getirdi: "Bunca yıldan sonra Barcelona'dan ayrılmak çok zordu ama Paris'e gelir gelmez çok mutlu oldum. Çok motiveyim, çok heyecanlıyım. Her şey çok hızlı gelişti ama çok keyif alıyorum. Neymar ve Mbappe'nin yanı sıra birçok yıldız oyuncuyla birlikte oynayacak olmak benim için büyük bir mutluluk. Çok eğleneceğiz. Tüm bunların tadını çıkarıyor olmak güzel.

"PSG müthiş transferler yapıyor"

PSG müthiş transferler yapıyor. Müthiş bir takıma sahibiz bence en iyi takıma sahibiz. Böyle bir takımda oynamak benim için büyük bir mutluluk olacak. Tatildeydim. Teknik ekiple daha dün konuşabildim. Umarım en kısa zamanda oynamaya başlayacağım. Yarın çalışmalara başlayacağım. Oynamak için sabırsızlanıyorum.

"Neymar, Di Maria ve Paredes transferde etkili oldu"

Neymar, Di Maria, Paredes gibi tanıdığım oyuncuların varlığı PSG’yi gelmemde etkili oldu elbette. Sebeplerden bir tanesi diyebiliriz. Onlarla birkaç kez iletişim kurdum ve konuştuk. Şimdi çok iyi bir takıma sahip odlduk ve birlikte daha güçlüyüz. Hedeflerimize ulaşmak için elimiz oldukça güçlü. Verratti harika bir oyuncu, o bir fenomen. Barcelona istiyordu ama şimdi tam tersi oldu ve ben onun yanına geldim. Sadece Marco değil, soyunma odamız dünyanın en iyi oyuncularıyla dolu."