‘Psiko-eğitim, Psikolojik İlkyardım’ konulu online görüntülü konferans gerçekleştirilecek

Sağlık Bakanlığı!ndan yapılan duyuruya göre Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarında ortaya çıkabilecek ruhsal etkilenmelere yönelik “Psiko-eğitim, Psikolojik İlkyardım” konulu destekleyici online görüntülü konferans yarın sabah saat 10.00’da yapılacak.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görevli hemşirelerle gerçekleştirilecek konferansta Dr. Pelin Ünal Varış, Başhemşire Teslime Akbaş, Psikolog İpek Uçkan ve Eğitim Hemşiresi Duygu Örsdemir yer alacak.
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