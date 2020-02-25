  • BIST 114.365
  • Altın 324,225
  • Dolar 6,1305
  • Euro 6,6634
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

Psikolog: Ali Koç gerçeği görmek istemediği için atladı

» »
Psikologlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un taraftarlarla tartışıp tribünden aşağı atlamasını değerlendirdi.
Psikolog: Ali Koç gerçeği görmek istemediği için atladı

Psikologlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un taraftarlarla tartışıp tribünden aşağı atlamasını değerlendirdi.

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’a Kadıköy’de 3-1 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertliler 20 yıl iki ay sonra sahasında Galatasaray’a kaybederken, Koç çok öfkelendiği maçtan sonra taraftarlarla tartışarak bulunduğu tribünden aşağı atlamıştı.

Hürriyet’ten Fulya Soybaş’ın haberine göre uzman psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, Koç’un bu davranışını ‘gerçeği görmek, duymak, bilmek istememesine’ bağladı.

Öfke patlamalarının altında ‘aidiyetten doğan engellenme duygusu’nun bulunduğunu ifade eden Baltaş şöyle konuştu: “Aşikâr bir faul durumunda seyirci ya da takımın sorumlusu kendini yerden yere atıyor. Oysa ortada faul var. Ancak kişi gerçeği görmek, duymak, bilmek istemiyor. Çünkü bu olmasını istediği sonuca uygun değil. Hakemden tarafsız olması istenir. Oysa asıl istenen hakemin sizin tarafınızda olmasıdır. İşte bu duygu insanın gerçek algısını çarpıtır.”

‘Amigo gibi davrandı’

Psikolog Serap Duygulu ise Ali Koç, Fenerbahçe başkanı olduktan sonra ‘kişisel özelliklerini, eğilim ve zekasını, geldiği kültürü bir yana bıraktığını’ ve Fenerbahçe topluluğundaki diğer bütün bireylerle ‘aynı bilinçaltına indiğini’ belirtti.

Duygulu şöyle konuştu: “Kitleleri oluşturan bireyler uğruna kendilerini adadıkları hedef için aynılaşır. Hiçbir nezaket kuralı dinlemez. Başkan Ali Koç’un amigo gibi davranmasına neden olan işte tam da bu hissiyat.”

Duygulu şöyle devam ediyor: “Ali Koç’un da bu kadar kişinin öfkesi ile tek başına mücadele etmesini beklemek akılcı değil. Yaptığı temel yanlış ise olayı kişiselleştirmesi. ‘Yenilgidir’ diyerek tribünü terk etmesi gerekirdi. Tahriklere kapıldı. Öfkesini şiddete dönüştürdü. Bu tarz yerlere gelmiş insanların bunu öngörüyor olmasını bekleriz. Maalesef, kriz yönetimini beceremedi.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erkeklerde Liderlik Garanti..! (100-45)13 Şubat 2020 Perşembe 19:43
  • Zorlu Maç UKÜ’nün..! (29-26)13 Şubat 2020 Perşembe 19:43
  • Masa Tenisinde Yıldızlar Ligi Başladı..!11 Şubat 2020 Salı 19:55
  • Kartingde ikinci dönem..!10 Şubat 2020 Pazartesi 19:19
  • Yeşilada ve Akkuş Türkiye’de Yarışacak..!05 Şubat 2020 Çarşamba 20:09
  • Decomar Turnuvası Yapılıyor..!05 Şubat 2020 Çarşamba 20:08
  • Bisikletle 8 Yıldır Dünyayı Turlayan Türk, Guınness'i Hedefliyor31 Ocak 2020 Cuma 12:52
  • Şampiyon Erenköy ve Polatpaşa İlkokulu..!30 Ocak 2020 Perşembe 19:47
  • Oscar Ödülleri Verildi..!29 Ocak 2020 Çarşamba 19:31
  • Erteleme Maçları Oynandı..!29 Ocak 2020 Çarşamba 19:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti