  • BIST 100.781
  • Altın 180,837
  • Dolar 4,2811
  • Euro 5,0766
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Psikolog Örgütleri: “Psikologlar Birliği Yasası’nın geçmesine ihtiyaç var”

» »
“Alan dışından kişiler psikolog gibi çalışıyor… Toplum sağlığı ve mesleğimiz tehdit altında…”
Psikolog Örgütleri: “Psikologlar Birliği Yasası’nın geçmesine ihtiyaç var”

Psikolog örgütleri, psikoloji alanından dışından kişilerin tehlikeli şekilde psikolog gibi çalışmaya başladığını, bunun hem topluma hem de mesleğe ciddi zarar verdiğini kaydederek, hükümete seslenerek “Kıbrıs Türk Psikologlar Birliği Yasası’nın geçmesine ve yüksek öğrenimde kalite standartlarının geliştirilip uygulanmasına ihtiyacımız var” dedi.

“Ülkemizde psikoloji mezunu sayısı hızla artıyor ancak psikologların özlük haklarını koruyacak, mesleki sınırlarını belirleyecek ve etik ihlallerde başvuracakları meslek örgütleri yok” diyen psikolog örgütleri, “Ülkemizde mesleğimizi hakkıyla icra edebilmek için yıllardır yürüttüğümüz yasa çalışmalarının artık sonuç vermesini ve bu hükümet döneminde bir meslek yasasına sahip olmayı talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Yarın “10 Mayıs Psikologlar Günü”. Psikologluk mesleğinin önemine ve sorunlarına dikkat çekmek için 10 Mayıs bir süredir ülkede “Psikologlar Günü” olarak kutlanıyor. Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi adına Sinem Ceral ve Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği adına Bengü Berkmen Maner gün nedeniyle ortak açıklama yayımlandı. 

Uzman psikologlar Ceral ve Maner, meslek yasası ihtiyacının 20 yıldır hükümet yetkililerine anlatıldığına dikkat çekerek, “Taleplerimiz sadece meslektaşlarımız için değil, tüm toplum için ivedilik arz ediyor” vurgusunda bulundu.

“MESLEK TEHDİT ALTINDA…20 YILDIR MESLEK YASASINA İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZU HÜKÜMET YETKİLİLERİNE ANLATIYORUZ”

Ceral ve Maner’in açıklamasında şunlar kaydedildi:
“Ülkemizde psikoloji mezunu sayısı hızla artmaktadır. Ancak psikologların henüz özlük haklarını koruyacakları, mesleki sınırlarını belirleyecekleri ve etik ihlallerde başvurulabilecekleri bir meslek örgütleri bulunmamaktadır.  Kuzey Kıbrıs’ ta özellikle son 10 yılda Psikoloji bölümlerine artan ilgi ile üniversitelerde gelişmiş ülke standartlarını karşılamayan bölümler açılmaya başlanmıştır. Ülkemizdeki bu tehlikeli gidişi gören biz psikologlar yaklaşık 20 yıldır hem meslektaşlarımızı hem de psikologlardan hizmet alanları koruyacak bir meslek yasasına zorunlu olarak ihtiyaç duyduğumuzu hükümet yetkililerine anlatmaktayız. Günümüzde ne yazık ki öngörümüz gerçekleşmiş ve sorunlar ciddi şekilde artmıştır.  Psikologluk mesleği  hem meslek içerisinden hem de meslek dışından tehdit altındadır.”

“YETKİSİZ BİREYLER PSİKOLOG UNVANINI KULLANIYOR…BU TOPLUMA VE BİREYLERE GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN ZARARLAR VERİYOR”

Alan dışından bireylerin tehlikeli şekilde psikolog gibi çalışmaya başladığını vurgulayan Sinem Ceral ve Bengü Berkmen Maner şunları da kaydetti:
“Yetkisiz bireylerin gerek psikolog unvanı kullanarak gerekse değişik uzmanlıklar adı altında psikolojik uygulama yapması topluma ve bireylere geri dönüşü olmayan zararlar vermektedir. Yüksek öğrenimde gelişmiş ülke standartlarının temel alınmadığı kurumlardan çok sayıda yetersiz donanıma sahip “psikolog mezun edilmektedir. Yetkin olmayan meslektaşlarımız hem kendileri çok zorluk yaşamakta hem de hizmet verdikleri alanlarda bireylerin zarar görme riskini artırmaktadırlar.” 

Kıbrıs Türk Psikologlar Birliği Yasa Tasarısı’nın sürekli revize edilerek Meclis’ten geçmeyi beklediğini de ifade eden Ceral ve Maner, “Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi ve Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği olarak yıllardır yürüttüğümüz yasa çalışmalarının artık sonuç vermesini ve bu hükümet döneminde bir meslek yasasına sahip olmayı talep ediyoruz” dedi. 

“SAĞLIK BAKANI BESİM İLE GÖRÜŞTÜK”

Psikologlar Günü nedeniyle Sağlık Bakanı Sayın Filiz Besim ile de görüştüklerini belirten Ceral ve Maner, “Sayın Bakan yasa tasarısının ivedilikle görüşüleceği yönünde bilgi vermiştir” açıklamasında da bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • BKP: “İki toplumu yakınlaştıracak işbirliği adımları atılmalı”09 Mayıs 2018 Çarşamba 15:59
  • Besim: ”Psikologlar yasası en kısa sürede geçecek”09 Mayıs 2018 Çarşamba 15:57
  • Basın-Sen gazetecilere saldıran zanlı yakınının cezalandırılmasını istedi09 Mayıs 2018 Çarşamba 15:55
  • Dursun Oğuz: "bir hükümet giden hükümeti zam yapmadı diye eleştirmeye çalışıyor"09 Mayıs 2018 Çarşamba 14:57
  • Arıtma tesisine 6.4 milyon TL09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:50
  • Nami: KKTC solar sisteme uygun bir ülke09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:47
  • HAK-SEN:“4’lü koalisyon toplumun gözünde sınıfta kalmıştır”09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:39
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, müşavirlikle ilgili düzenlemeleri içeren yasayı imzaladı09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:31
  • Dün en fazla yağış Yenierenköy’de oldu09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:19
  • 14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali 3 tenor konseriyle tamamlanıyor09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti