Türkiye’ye gelir mi gelmez mi derken, korona gerçeği herkesin hayatının içinde yer aldığını belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Ebru Öztepe Yavaşçı, "Bu duruma ruhsal olarak hazırlıksız yakalandık. Her şey bir anda değişti. Okullar kapandı, çalışma saatleri değişenler ya da evden çalışma şekline geçenler oldu. Bunun dışında mağazalar, tiyatro sahneleri ve sinema salonları kapandı.