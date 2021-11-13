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Psikolojisi Sağlam Çocuk Yetiştirmenin Sırrı

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Psikolojisi Sağlam Çocuk Yetiştirmenin Sırrı
Psikolojisi Sağlam Çocuk Yetiştirmenin Sırrı

Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Hayat devam ettikçe türlü türlü risklerle karşı karşıyayız. Ekonomik zorluklar, depremler, savaşlar, hastalıklar, boşanma ve ölümler yaşam boyu karşılaşabileceğimiz belli başlı risklerdir.

Peki karşımıza çıkan bu riskler kimi insanları hiç etkilemezken kimi insanları neden hayata karşı daha ümitsiz, mutsuz ve kaygılı yapar?

 

Yani bazı insanlarda neden Kaygı Bozuklukları, Depresyon ya da kronik rahatsızlıklar varken, neden bazı insanlarda herhangi bir ruh sağlığı bozukluğu ya da sürekli yakasını bırakmayan hastalıkları yoktur, neden o insanlar yaşadığı sarsıcı olaylardan fazla etkilenmez ya da olumsuz bir olay sonrası nasıl olur da bu insalar o kötü ruh halinden çıkıp hemencecik hayatlarına kaldığı yerden sanki hiçbirşey olmamış gibi devam eder?

Aslında bu sorunun cevabı çok basittir; psikolojik olarak dayanıklı insanlar yaşamda karşılarına çıkan güçlüklerde daha dayanıklıdır. Yani biz buna psikolojide "Psikolojik Sağlamlık" deriz.

Psikolojisi sağlam çocuk yetiştirmenin sırrı

O halde bütün anne babaların en çok isteyeceği şeydir; psikolojik olarak sağlam çocuklar yetiştirmek ancak bir çok anne baba bu konuda başarılı olamaz. Çünkü her konuda gözden kaçabilen ince ayrıntılar olduğu gibi çocuk eğitimindeki ince ayrıntı kritik zamanların olduğudur.

Psikolojik olarak sağlam çocuk yetiştirmenin sırrı; kritik zamanda çocuğunuza zorluklarla mücadele etmeyi öğretmenizdedir. Yani çocuğunuza çok erken yaşlarda vereceğiniz görev ve sorumluluklar, onu hayatın zorluklarına da hazırlayacak ve onu psikolojik olarak dayanıklı halde getirecektir.

Ancak çocuğunuza vereceğiniz görev sorumluluklarda çocuğunuzun yaşı ve gelişimini de göz önünde bulundurmanız gerekir zira bu defa çocuğunuzun kaldıramayacağı fazla sorumluluklarla da çocuğunuzu istismar edebilirsiniz.

Bir diğer konu da çocuğum zorluklarla baş etmeyi öğrensin derken yanlış tutumlarınızla çocuğunuzun ruh sağlığını olumsuz etkilemenizdir.

Dolayısıyla gösterdiğiniz doğru ebeveyn tutumlarınız, ölçülü sevginiz, ilginiz çocuğunuzda olumlu benlik yapılanması oluşturur. Böylelikle çocuğunuz hayatta hangi zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın çevresini suçlamaz, kendini değersiz hissetmez, pes etmeden ve olumsuz etkilenmeden yaşama güçlü şekilde tutunmaya devam eder.

 

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