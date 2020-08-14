Psikolojiye, depresyona ne iyi gelir?

Vücutta fiziksel olarak oluşan hastalıklar, belirli bazı semptomları ortaya çıkardıkları için bu hastalıklara tanı koymak kolaydır. Ancak ne yazık ki insanlar sadece fiziken hastalanmaz. Hastalıkların bir de psikolojik tarafı vardır.

Psikolojik hastalıklar, genellikle semptomları ortaya çıktığında çoğu insanın kendi yakıştıramadığı, tedaviden kaçındığı hastalıklardır. İçinde bulunduğumuz bu çağ, sorunların ve karmaşaların giderek arttığı bir zaman dilimi. Trafik, iş stresi, ekonomik kaygılar, yorgunluk hem fiziksel hem psikolojik sorunlara yol açarken, psikolojik sorunlar beraberinde ciddi fiziksek hastalıkları da getirir. Depresyon, ruh sağlığını etkileyen rahatsızlıklardan biridir. Yoğunlaştığı ve tedavi edilmediği durumlarda kişiyi yaşamdan ciddi şekilde alıkoyar.

Depresyon Nedir?

Depresyon sadece mutsuz ve üzüntülü olma hali değil, bunun çok daha ötesinde bir rahatsızlıktır. Genel olarak yaşam enerjsini kaybetme, sürekli mutsuzluk, kaygılı ruh hali gibi durumları ortaya çıkarsa da depresyon belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterir. Depresyonda olan kişi kendini amaçsız, suçlu ve değersiz hisseder. Çoğu zaman günlük işleri yapmak bile zorlayıcı gelir. Depresyon, kişiyi etkilemesine bağlı olarak kademelendirilir.

1. Atipik Özellikli Depresyon

Genç yaşlarda ortaya çıkar ve devam eder. Dışarıdan gelen uyaranlara aşırı tepki verme şeklinde belirti gösterir. Üzücü haberler daha çok üzer, sevindirici gelişmelere verilen tepkiler aşırı olur. Bu kişilerin bütün davranışları ve duyguları şiddetlidir.

2. Mevsimsel Duygu Durum Bozukluğu

Genelikle kadınlarda ve genç nüfusta görülür. Mevsim geçişlerinde, genellikle kış aylarına girerken daha sık rastlanır. Bu dönemlerde sıkıntılı ruh hali, ümitsizlik, yaşama karşı ilgisizlik olarak ortaya çıkar. Yaz dönemlerinde ise daha seyrek görülür.

3. Doğum Sonrası Görülen Depresyon

Doğum yapan kadınların yaklaşık %10'unda görülür. Lohusalık hüznüyle karıştırılmaması gereken bir durumdur. Genellikle ilk dört hafta içerisinde ortaya çıkar ve ağlama, üzüntü, kaygı durumları ile kendini belli eder. Bu süreçte anne bebeğinin bakımını ihmal edebilir. Tedavi edilmesi önemlidir. Annenin ruh hali, bebeği doğrudan etkiler. Doğum sonrası depresyonun tedavi edilmemesi intihara kadar varan sorunlar oluşturabilir. Bazı annelerde depresyon hali çok derinleşmiş ise bebeğe zarar verme de söz konusu olabilir. Bu tip depresyonun tedavisinde kişi kadar yakın çevresinin tavrı da önemlidir.

4. Majör Depresyon (Klinik Depresyon)

En ağır depresyon biçimidir. Majör depresyonda olanlar depresyon tanımlamalarının çoğunu yaşar. Odaklanma sorunu, aşırı yemek yeme ya da hiç yememe, sürekli uyuma ya da uyuyamama, günlük aktivitelerden uzaklaşma, hareketlerde yavaşlama gibi belirtileri vardır. Tanının konması için bu durumların iki haftadan fazla sürmesi gerekir. Majör depresyon tedavi edilmezse, sonu intihara kadar varan sonuçlara yol açabilir.

Depresyona Ne İyi Gelir?

Depresyon ve antidepresanlar konusu açıldığında ilk akla gelen serotonin adlı madde. Sinir hücrelerinin arasında iletişim sağlayan bir madde olan serotoninin psikoloji, hafıza, cinsel istek, uyku düzeni üzerindeki etkisi büyük. Beyinden salgılanan bir madde olan serotoninin eksik olduğu durumlardaysa, kişi kendini depresif ve mutsuz hisseder. Depresyondaki kişilere serotonin salgılanmasını düzenleyen ilaçlar verilir. Bununla birlikte bazı gıdaların da bu maddenin salgılanmasını artırdığı bilinir.