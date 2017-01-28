Puan bir ama sevinç on numara

Ülkemizde nadir yaşanan soğuk bir Cuma gecesinde bu denli kalabalık taraftarı bir araya getiren Limasol Derbisinin galibi olmadı ama uzatmanın son dakikası içinde atılan Doğan golünün sevince baktığınızda, sanırsınız şampiyonluk golü atıldı.

Doğan kenar yönetiminin ilk yarıdaki oyun anlayışına baktığımızda bu dizilişin işe yaramayacağını anladık.

Santrafor Selim, savunmanın önünde, ne yaptığı, neye hizmet ettiği anlaşılmaz bir şekilde takımını 10 kişi oynatırken, kanatlarda oynayan Aydın'la Salih'in içe kat etmeleri Doğan adına gol getirmediği gibi, tam tersine özellikle ilk yarıda sağ kanatta harikalar yaratan Emeka'ya büyük boşluklar yarattı.

Bilal, Coşkun'un cezalı olması nedeniyle Mustafa Avcı ile stoperde oynadı ve hiç sırıtmadığı gibi, sık sık ileri çıkarak gol aradı, maçın ilk bölümünde de bunu başardı.

Deniz, cezası bitince takıma döndü ama Bilal'e yaptığı asist dışında oyunda yoktu. Eğer sağ kanatta Emeka'nın yaptığını, o da sol kanatta yapabilseydi, ilk yarıyı bir farkla önde değil, daha farklı skorla bitirebilirlerdi.

İkinci yarıya orta sahadan Ahmet çağer ve Rayemm'i çıkarıp, yeni transfer J. Omarı ve Ahmet Coşkun'u alarak başlayan Doğan, ilerleyen dakikalarda 2-1'den sonra Selim'i de çıkarıp Ahmet Saygı'yı oyuna alınca Ocak kalesinde baskıyı kurdu.

Yeni transfer Omarı; futbolu bildiğini, oyunu okuyabildiğini, kaleye vuruşlarda etkili olabileceğini ikinci yarıda gösterdi. Uzatmanın son dakikasında şık vuruşu ile beraberliği getirmesi de yanılmadığımızı ortaya koydu.

Şimdi tabi Caner Hoca'ya sormak gerekiyor; Bu denli iyi bir futbolcuyu ilk yarıda neden oynatmadın? Selim'i savunma kalabalığı içerisinde neyi amaçlayarak gereksiz yere bir devreye yakın tuttun?

Geçmiş sezonlarda oğlu Kenan'ı da savunmada oynattığında eleştirirdik ama o zamanlar sakat veya cezalı futbolcular nedeniyle bunu yapardı. Dün gece hiç bir eksiği olmayan bir takımın dişlileri ile oynamanın kumar oynamaktan bir farkı yoktu.

Şanslıydı, uzatmanın son dakikasında beraberliği getiren golü attılar. Aksi olsaydı, bunun hesabını her halde zor verirdi.

Ocak, göze hoş gelen bir futbol oynuyor, bu hem taraftarlarını, hem de bizi sevindiriyor. İkinci yarıda savunmaya çekilen takımda roller değişti, Yunus ve James başta olmak üzere savunma müthiş mücadele etti. Son dakikada yenilen gol ise gerçekten şanssızlıktı.