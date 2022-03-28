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Puff Diddy, Oscar’daki Tokat Olayını Anlattı: Will Smith Ve Chris Rock Barıştı

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Puff Diddy, Oscar’daki Tokat Olayını Anlattı: Will Smith Ve Chris Rock Barıştı
Puff Diddy, Oscar’daki Tokat Olayını Anlattı: Will Smith Ve Chris Rock Barıştı

Pandemi nedeniyle sönük geçen yıllardan sonra sinema endüstrisinin heyecanla beklediği Oscar Ödülleri’ne, Will Smith’in Chris Rock’a tokat atması damga vurdu.

King Richard isimli filmdeki rolüyle “en iyi erkek oyuncu” ödülünün sahibi olan Will Smith, tören sırasında sunuculuk yapan Chris Rock'a, eşi Jada Pinkett Smith'le alay etmesi üzerine sahneye çıkarak herkesin gözü önünde tokat attı.

Smith'in hareketi insanları “Will Smith'in tokadını destekleyenler” ve “Will Smith'in tokadını eleştirenler” olarak ikiye ayırırken, ünlü oyuncunun after party’de çekilen görüntülerdeki rahat tavrı sosyal medyaya damga vurdu.

Oscar töreninde Chris Rock'ı tokatlayan Will Smith, partide kendinden geçti

Olayın sonrası ile ilgili detayları ise ABD’nin ünlü magazin sitesi Page Six ortaya çıkardı. ABD’li rapçi Puff Diddy, ikilinin, Oscar töreninden sonra düzenlenen Vanity Fair partisinde olayı çözdüğünü açıkladı. Diddy, “Problem yok. Bitti gitti. Bunların hepsi sevgiden. Onlar kardeş” dedi. İkilinin burada bir araya gelerek konuştuğu ve sorunu çözdüğü belirtildi.

 

Smith ise, törenden sonra yaptığı açıklamada Chris Rock haricindeki birçok isimden özür dilemişti.

OSCAR’DAN SONRA PARTİDE EĞLENDİ

Ayrıca Smith’in Oscar töreninden sonra çekilen görüntüleri de gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tokat attıktan 40 dakika sonra “en iyi erkek oyuncu” ödülünü alan Smith'in partide rap yaptığı ve Summertime ve Gettin' Jiggy Wit It gibi şarkılara eşlik ettiği görülüyor. Sabahın ilk ışıklarına kadar dans eden Smith'in görüntüleri sosyal medyada da tartışma yarattı.

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